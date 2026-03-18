Hospital de Clínicas de Ijuí passa a realizar cirurgia oncológica de alta complexidade no interior do Estado

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI) tornou-se a primeira unidade hospitalar do Interior do Rio Grande do Sul a realizar a cirurgia com HIPEC (Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica), um procedimento oncológico de alta complexidade. A operação, realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreu na última segunda-feira (16). Até então, apenas a Santa Casa de Porto Alegre oferecia o procedimento no Estado.
A cirurgia foi realizada em uma paciente com câncer de apêndice e carcinomatose peritoneal — condição em que o tumor se espalha pela cavidade abdominal. O procedimento consistiu na retirada de toda a doença visível, seguida da aplicação do quimioterápico aquecido diretamente na região. Ao todo, foram sete horas de operação.
O HCI é referência para cerca de 3,6 milhões de habitantes em mais de 283 municípios, abrangendo aproximadamente 57% do território gaúcho. Integrado ao SUS, o hospital responde por mais de 90% dos seus atendimentos, assegurando o acesso à média e alta complexidade para a população da região.