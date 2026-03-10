Homem escapa, por pouco, de ser atingido por míssil iraniano em Israel; veja o vídeo

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Um vídeo tem chamado a atenção nas redes sociais ao mostrar o momento em que um homem escapa, por pouco, de ser atingido por um míssil iraniano enquanto caminhava por uma rua da cidade de Or Yehuda, em Israel. As imagens de câmera de segurança são de segunda-feira (9).
O flagrante foi divulgado pela prefeitura de Or Yehuda e mostra o artefato caindo na estrada, com o homem a poucos metros de distância. Segundo a imprensa local, ele ficou gravemente ferido pelos estilhaços da explosão.
Segundo o jornal israelense The Times of Israel, o armamento utilizado pelo Irã no episódio foi uma ogiva de fragmentação, um tipo de bomba que se abre no ar e espalha vários fragmentos.