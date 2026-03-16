Guerra no Oriente Médio, acordo Mercosul-UE e mais: o que ficar atento na geopolítica da semana

Há, atualmente, divergências nos discursos das autoridades envolvidas sobre a duração da guerra. ATTA KENARE / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A guerra envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã chega nesta segunda-feira (16) ao 17º dia, com uma escalada constante do conflito no Oriente Médio. Durante o fim de semana, os olhos do mundo se voltaram para a Ilha de Kharg, importante localidade para a economia iraniana.

Os Estados Unidos lançaram, ainda na sexta-feira (13), uma onda de ataques no local, responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo do Irã. Ao mesmo tempo, o conflito atingiu a marca de duas semanas sem perspectiva de fim. Há, atualmente, divergências nos discursos das autoridades envolvidas sobre a duração da guerra.

Nesta segunda-feira (16), o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, visitará o Brasil. O encontro com Lula terá o objetivo de reforçar a estratégia diplomática brasileira de manter diálogo com os países vizinhos.

A reunião também deve consolidar uma agenda de cooperação regional, com destaque para temas energéticos e de investimentos. A visita ocorre em meio à investida do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para classificar o PCC e o CV como organizações terroristas. O governo brasileiro tenta barrar essa classificação.

Rodrigo Paz também participou, recentemente, de um encontro de Trump com líderes latino-americanos para anunciar a formação de uma coalizão multilateral contra os cartéis de drogas no continente, chamada de “Escudo das Américas”.

Ainda sobre a aproximação dos EUA com a América do Sul, o Equador iniciou, na noite deste domingo (15), um plano de duas semanas para atacar as organizações de narcotráfico. Nas ações militares, que seguem até 31 de março, contarão com rígidos toques de recolher nas regiões mais afetadas pela violência. Daniel Noboa, presidente, é um aliado histórico de Washington.

No Brasil, na terça-feira (17), o governo deve ratificar o acordo entre Mercosul e União Europeia. A data foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, durante a reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na última semana.

Na quarta, deve ser reaberta a passagem de Rafah, principal porta de entrada da Faixa de Gaza. De acordo com COGAT de Israel, órgão militar responsável por assuntos humanitários, o trecho será liberado para a circulação limitada de pessoas em ambas as direções.