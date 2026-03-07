Guerra no Irã aumenta risco de terrorismo na Europa, aponta inteligência italiana

Conflito completa uma semana neste sábado (7). ATTA KENARE / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Itália está preocupada que a intensificação da escalada do conflito no Oriente Médio possa elevar o risco de ações terroristas na Europa. O alerta ocorreu em meio à apresentação do relatório “Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, apresentado ao Parlamento italiano na quarta-feira (3) e elaborado pelo sistema de segurança nacional do país.

“A situação no Irã está alimentando tensões internacionais e aumentando os temores de um agravamento que pode impactar a ameaça terrorista”, diz o documento.

Segundo o relatório, conflitos regionais com desdobramentos internacionais tendem a aumentar a mobilização de redes extremistas e podem estimular retaliações contra países ocidentais ou aliados de Israel e dos Estados Unidos.

“Há um aumento no risco de terrorismo na Europa e na Itália, especialmente contra alvos israelenses ou americanos”, avalia o documento, citando que, a partir de um conflito envolvendo o Irã, “a propaganda jihadista poderia convocar uma ‘jihad global’ contra o ‘inimigo comum’, o Ocidente”.

Em entrevista nesta quinta-feira (5) à rádio RTL 102.5, a primeira-ministra Giorgia Meloni demonstrou preocupação com a escalada do conflito.