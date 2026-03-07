Guerra no Irã aumenta risco de terrorismo na Europa, aponta inteligência italiana

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A Itália está preocupada que a intensificação da escalada do conflito no Oriente Médio possa elevar o risco de ações terroristas na Europa. O alerta ocorreu em meio à apresentação do relatório “Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, apresentado ao Parlamento italiano na quarta-feira (3) e elaborado pelo sistema de segurança nacional do país.
“A situação no Irã está alimentando tensões internacionais e aumentando os temores de um agravamento que pode impactar a ameaça terrorista”, diz o documento.
Segundo o relatório, conflitos regionais com desdobramentos internacionais tendem a aumentar a mobilização de redes extremistas e podem estimular retaliações contra países ocidentais ou aliados de Israel e dos Estados Unidos.
“Há um aumento no risco de terrorismo na Europa e na Itália, especialmente contra alvos israelenses ou americanos”, avalia o documento, citando que, a partir de um conflito envolvendo o Irã, “a propaganda jihadista poderia convocar uma ‘jihad global’ contra o ‘inimigo comum’, o Ocidente”.
Em entrevista nesta quinta-feira (5) à rádio RTL 102.5, a primeira-ministra Giorgia Meloni demonstrou preocupação com a escalada do conflito.
— Estou preocupada com uma crise cada vez mais evidente no direito internacional e nos organismos multilaterais, que está gerando um mundo cada vez mais governado pelo caos. Estou preocupada com um conflito que, em particular, está alimentando a reação descontrolada do Irã, que está essencialmente bombardeando vários países, incluindo aqueles que apoiaram um acordo sobre o programa nuclear iraniano. E, claramente, isso acarreta o risco de escalada, que pode ter consequências totalmente imprevisíveis. Obviamente, estou preocupada com as possíveis repercussões para a Itália. Estamos trabalhando em todas essas frentes.