Gre-Nal contará com ações para debater os direitos reprodutivos e o acesso ao aborto legal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
No dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, no domingo (8), ocorrerá o segundo jogo da final do Gauchão 2026. Grêmio e Internacional se enfrentarão no Beira-Rio e, no entorno do estádio, a ONG Cepia — com apoio da torcida Força Feminina Colorada — vai realizar diversas ações de “artivismo”, junção de arte e ativismo, em defesa do direito de acesso ao aborto legal, lembrando que os procedimentos clandestinos são uma das maiores causas de mortalidade materna no país.
As ações de conscientização iniciam ainda na sexta-feira (6), com projeções de imagens e frases sobre o tema em prédios da Capital, além da distribuição de materiais informativos. Também será inaugurado um muro grafitado pela artista Marília Drago, na Avenida Padre Cacique, 700, onde haverá concentração antes e depois do Gre-Nal.
A campanha também busca alertar para os impactos do aborto inseguro, uma das principais causas de mortalidade materna no país.
Desde 2024, a iniciativa da Cepia já passou por Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador. O objetivo é ampliar o alcance da mensagem dentro de um conceito de “artivismo”, sensibilizando a população em geral.