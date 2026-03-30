Governo Trump oferece indenização para empresas que desistirem de parques eólicos 

Trump dá um novo passo na ofensiva contra a agenda climática. NATHAN HOWARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde a campanha presidencial de 2024, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem reiterado críticas às políticas ambientais e defendido investimentos em combustíveis fósseis sob o lema “drill, baby, drill”. No ano passado, durante a COP30 em Belém, o republicano não compareceu nem enviou representantes oficiais. Agora, Trump dá um novo passo na ofensiva contra a agenda climática.

O governo americano busca interromper os projetos remanescentes de energia eólica offshore (em alto-mar) no país. Como contrapartida, de acordo com a Folha de São Paulo, a Casa Branca oferece indenizações às empresas desenvolvedoras em troca do redirecionamento de capital para combustíveis fósseis. Informações recentes indicam que o Departamento do Interior (DOI) tem mantido conversas com concessionárias para convencê-las a encerrar suas operações eólicas.

O caso mais emblemático ocorreu recentemente, quando os EUA anunciaram um acordo com a petroleira francesa TotalEnergies. A companhia aceitou encerrar seus projetos de parques eólicos no país — avaliados em quase US$ 1 bilhão (R$ 5,24 bilhões) — para priorizar a produção de petróleo e gás natural liquefeito (GNL). Na prática, o grupo recuperará cada dólar investido, desde que o montante seja destinado à aceleração de projetos de gás nos Estados Unidos.