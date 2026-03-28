Governo da Itália fracassa em reformar o Judiciário; e o que isso diz sobre o Brasil?

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana Andreas SOLARO / AFP

Mais de 53% dos eleitores italianos rejeitaram, em referendo, o projeto do governo de Giorgia Meloni de reforma do Judiciário. A proposta promovia mudanças significativas na magistratura italiana, como a separação das carreiras de juízes e promotores, impedindo a troca de funções; a criação de um tribunal superior para disciplinar membros do Judiciário; a divisão do Conselho Superior da Magistratura (CSM), órgão de autogoverno da categoria, em duas entidades; e a alteração na forma de eleição dos membros do CSM, que passaria a ser feita por sorteio.

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É sintomático que italianos que moram no Brasil tenham votado na contramão da maioria de quem mora no país europeu - aqui, o "sim" venceu com mais de 71%.

Não é coincidência. No Brasil, há forte inquietação da sociedade com a judicialização da política e uma percepção de protagonismo excessivo do Supremo Tribunal Federal (STF) e seus ministros.

Ambos os países passaram por escândalos que tiveram o Judiciário como o motor: a Mãos Limpas, na Itália, e a Lava-Jato, no Brasil, não apenas desestruturaram o sistema político, mas também elevaram os magistrados a astros do show business.

Na Itália, há forte protagonismo do Ministério Público, e as reformas tentavam limitar o poder investigativo e reorganizar carreiras. No Brasil, as vozes que se levantam contra o Supremo criticam o ativismo judicial, a interferência no Congresso, inquéritos eternos e vazamentos, corporativismo e penduricalhos e relações suspeitas entre ministros e investigados.