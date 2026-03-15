Foro Central de Porto Alegre ganhará mural com características da fauna e flora do RS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Quem circula pela Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto, em Porto Alegre, já percebe que a fachada do Foro Central I está ganhando uma nova "cara". Trata-se do mural "Fauna e Flora", que trará aspectos característicos do Rio Grande do Sul.
A proposta é fruto de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a Virada Sustentável — o maior festival da América Latina voltado à temática. Produzido pelo artista Tio Trampo, o mural vai exibir personagens emblemáticos da natureza gaúcha em duas paredes da edificação. A arte destaca o sabiá-laranjeira, conhecido pelo seu peito alaranjado e canto melodioso, e o periquito-verde — a caturrita, como é conhecida.
Na imagem também aparecem a flor helicônia e suas folhas, além do butiazeiro e do brinco-de-princesa, a flor-símbolo do RS.
O painel será inaugurado oficialmente em solenidade pública na quinta-feira (19), às 11h.