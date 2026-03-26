Filas menores, desburocratização e ações contra a corrupção: como a inteligência artificial pode ajudar na gestão pública

South Summit segue de quarta a sexta-feira, no Cais Mauá. André Ávila / Agencia RBS

Em meio aos debates sobre inteligência artificial (IA), o grande tema do South Summit Brazil 2026, a coluna quer chamar atenção para o uso dessa ferramenta na gestão pública. Como todas as invenções, a tecnologia não é boa nem má por si só. A questão é o que fazemos com ela. Daí a importância de as decisões críticas estarem subordinadas ao ser humano, foco da edição deste ano.

Circulando pelo Cais Mauá, é possível compreender, na prática, iniciativas da IA na gestão pública: principalmente, como redutora de burocracia. Como destravadora do Estado, automatizando processos repetitivos, como licenças, benefícios e na análise de documentos. Não há como uma repartição pública ficar disponível ao cidadão 24 horas por dia. É aí, combatendo morosidade, que a IA pode atuar: reduzindo filas e tempo de resposta e integrando banco de dados que, hoje, estão dispersos, por exemplo.

Isso vai dispensar o servidor público, alguém dirá. Melhor que não. O ideal é que esse processo libere o servidor público para funções mais estratégicas e, sobretudo... humanas. A IA não substitui o funcionário público, mas exige um profissional mais qualificado.

Em se tratando de administração pública, um dos ganhos mais instantâneos para a sociedade é no combate à corrupção: a IA atua, com rapidez, na detecção de padrões anômalos em licitações, no cruzamento automático de dados e no monitoramento em tempo real. O próximo passo é dar transparência a essas informações. Transparência, aliás, é um dos pilares de qualquer sistema democrático. Por que não painéis públicos em tempo real, com indicadores de gastos e auditorias automatizadas contínuas?

Porém, um ponto é e será cada vez mais fundamental daqui para frente: a compreensão, pelo cidadão, das razões pelas quais um gestor público, aqueles a quem o eleitor outorgou o direito de agir em seu nome, tomou determinada decisão.