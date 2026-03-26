Farroupilha recebe investimento de R$ 120 milhões para novo polo metalmecânico

São 15 mil metros quadrados de área construída na comunidade Linha Palmeiro. Grupo PCP Steel / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Farroupilha receberá, a partir de julho, um impulso histórico a partir do anúncio oficial da expansão do Grupo PCP Steel, referência nacional no setor siderometalúrgico, para a cidade. O compromisso de um investimento é de R$ 120 milhões e pretende transformar a comunidade de Linha Palmeiro em um novo polo de inovação metalmecânica no município. O anunciou oficial ocorreu nesta quinta-feira (26), na prefeitura.

A nova unidade contará com 15 mil m² de área construída e a previsão de entrega é para julho deste ano. O projeto prevê a geração imediata de 100 empregos diretos, reforçando a vocação industrial da cidade e atraindo mão de obra qualificada. A operação focará na produção e processamento de componentes de alto valor agregado, atendendo a setores estratégicos como o agrícola, de petróleo, florestal e de mineração.

No ato, o prefeito Jonas Tomazini recebeu o empresário fundador do grupo, Humberto Cervelin, para oficializar a parceria. Também participou do ato o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Eduardo Stockmanns.