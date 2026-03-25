 Faltas, atrasos e saídas antecipadas: promotora alerta para os impactos da violência contra a mulher no mercado de trabalho 

Promotora de Justiça Luciana Cano Casarotto, vice-presidente da Associação do Ministério Público. Dener Pedro / Associação do Ministério Público

Todos os agressores de mulheres trabalham em algum lugar. Trazer as empresas para o debate é uma oportunidade de criar soluções conjuntas contra os feminicídios.

No evento "Tá na Mesa" desta quarta-feira (25), organizado pela Federasul, a promotora de Justiça Luciana Cano Casarotto, vice-presidente da Associação do Ministério Público, apontou um aspecto fundamental para a sociedade gaúcha compreender que as mortes de mulheres não são uma tragédia exclusiva ao âmbito da familiar e da segurança pública, mas que consiste em um impacto econômico fulcral.

A curto prazo, há reflexos como faltas, atrasos ou saídas antecipadas (indicador de RH conhecido como absenteísmo) e perda de emprego.

A longo prazo, reduz a produtividade, diminui a capacidade laboral de forma permanente e o capital humano. O impacto em 10 anos da violência doméstica é estimado em R$ 10 bilhões, o equivalente a uma década de Bolsa Família, segundo dados da Federação das Indústrias de Minas Gerais.

— A violência doméstica não para na porta de casa. Ela entra na empresa, na indústria, nas instituições, todos os dias. O local de trabalho pode ser o último lugar seguro antes do feminicídio. Ou não — afirmou Luciana.

O evento também contou com a participação de Natália Fetter, presidente do Conselho Estadual da Mulher, que abordou as políticas públicas e a necessidade de implementá-las com urgência.