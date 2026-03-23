Exposição com capas de jornais na Assembleia marca o Dia Estadual de Memória às Vítimas da Covid-19

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Nesta terça-feira (24), data em que se celebra o Dia Estadual de Memória às Vítimas da Covid-19, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul abre a exposição "Capas da Memória", que destaca o papel fundamental da imprensa durante a pandemia.
A mostra ressalta o direito à memória como um pilar indispensável da cidadania e a atuação dos veículos de comunicação no enfrentamento à crise sanitária. Ao todo, onze capas de jornais compõem a exposição.
A iniciativa é do deputado Pepe Vargas, autor da lei que instituiu a data no calendário oficial do Estado. Na análise do parlamentar, o trabalho da imprensa foi essencial para garantir o acesso à informação de qualidade e combater a disseminação de fake news durante a pandemia.
A abertura ocorre às 11h, no Espaço de Exposições Deputado Carlos Santos, localizado no andar térreo do Palácio Farroupilha.