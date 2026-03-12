EUA x Irã: a primeira guerra da era da inteligência artificial

Vídeo feito em por IA é inspirado em LEGO. Revayat-e Fath / Reprodução

Se a guerra entre Rússia e Ucrânia ficou marcada como o conflito que consolidou o uso massivo de drones no campo de batalha, a atual confrontação entre Estados Unidos, Israel e Irã começa a ser apontada como a primeira guerra moldada de forma intensiva pela inteligência artificial (IA).

Na cena inspirada em "Divertida Mente", tecnologia de IA mostra Trump em meio a uma entrevista. Governo do Irã / Reprodução X

O emprego dessa tecnologia ultrapassa as linhas de frente e alcança também o terreno da desinformação, com vídeos manipulados, narrativas fabricadas e conteúdos digitais usados como instrumentos de propaganda.

O general Brad Cooper, comandante do Comando Central dos EUA (CentCom), confirmou o uso de ferramentas avançadas de IA para processar e analisar grandes volumes de dados em tempo reduzido. Esses sistemas permitem que analistas integrem e interpretem rapidamente informações provenientes de múltiplas fontes — imagens de satélite, dados de drones, sensores e interceptações de comunicação — acelerando a compreensão do cenário operacional e encurtando a cadeia de decisão.

Enquanto bombas e mísseis atingiam Teerã a partir de 28 de fevereiro e a conectividade da internet no país dos aiatolás caía para algo entre 1% e 4% dos níveis habituais, apoiadores do regime recorreram às mesmas ferramentas digitais para travar uma batalha paralela no campo simbólico. Nesta quinta-feira (12), um vídeo produzido com IA — divulgado por um perfil da embaixada iraniana em Haia — trazia referências ao filme "Divertida Mente" e ao caso Epstein.

Cena produzida por IA é inspirada no filme "Divertida Mente". Governo do Irã / Reprodução X

A peça mostrava um cenário fictício “dentro” da mente de Donald Trump, onde figuras demonizadas o incentivariam a mentir a jornalistas sobre o caso da escola de Minab, no sul do Irã, onde cerca de 170 pessoas morreram. Outra produção que circulou nas redes recorreu ao universo dos blocos de montar da LEGO para ridicularizar os Estados Unidos.

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Como lembra o desgastado ditado, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Mas, neste conflito, a mentira ganhou uma nova escala e velocidade. Uma avalanche de conteúdos fabricados por IA passou a circular nas redes, muitas vezes combinando imagens manipuladas com fotografias de satélite para sustentar narrativas falsas ou distorcidas. Entre os exemplos mais disseminados está um vídeo que supostamente mostra mísseis atingindo Tel Aviv, acompanhado pelo som de explosões ao fundo. Outro, visto dezenas de milhões de vezes, mostra o arranha-céu Burj Khalifa, em Dubai, tomado por chamas enquanto multidões correm nas ruas — uma cena inteiramente fictícia.

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