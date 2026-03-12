EUA gastaram US$ 11 bilhões em seis dias de guerra contra o Irã

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Autoridades do governo de Donald Trump estimam que os Estados Unidos tenham gasto ao menos US$ 11,3 bilhões nos primeiros seis dias da guerra contra o Irã. O montante foi divulgado durante uma reunião no Congresso americano nesta semana.
Segundo o jornal americano The New York Times, que revelou os valores, a cifra não representa o custo total do conflito, mas foi fornecida aos parlamentares em resposta à demanda por maior transparência sobre as operações em território iraniano.
Autoridades de defesa já haviam informado anteriormente ao Congresso que foram gastos aproximado de US$ 5,6 bilhões apenas nos dois primeiros dias de combate.
Parlamentares preveem que a Casa Branca apresentará, em breve, um pedido de financiamento adicional ao Congresso, que pode chegar à casa dos US$ 50 bilhões. Outros políticos, no entanto, estimam que os gastos reais ultrapassarão esse montante.
Apesar de Trump ter afirmado nos últimos dias que a guerra estaria "quase acabada", suas declarações anteriores indicavam que o conflito poderia se estender. Dois dias após a operação militar, ocorrida em 28 de fevereiro, o presidente afirmou que o conflito fora planejado para durar entre "quatro ou cinco semanas", mas ressaltou que os EUA estão preparados para sustentar os ataques por mais tempo.