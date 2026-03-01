Espaço aéreo do Irã segue vazio um dia após os ataques dos EUA e Israel

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
No dia seguinte ao ataque dos EUA e de Israel ao território iraniano, que resultou na morte do líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, o espaço aéreo do país permanece vazio. É o que mostra a plataforma de rastreamento de voos FlightRadar24 no início da tarde deste domingo (1º).
Pelas imagens em tempo real, é possível observar que diversas aeronaves realizam desvios para evitar o território. Além do Irã, países como Iraque, Israel, Síria, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos anunciaram, ainda no sábado (28), o fechamento parcial de seus espaços aéreos por razões de segurança.
Diversas companhias aéreas globais tiveram suas operações severamente impactadas pela crise. Entre as empresas que cancelaram ou desviaram voos estão Aegean Airlines, Air France, KLM, British Airways, Cathay Pacific, Emirates, Iberia Express, Indigo, ITA Airways, Japan Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Norwegian Air, Qatar Airways, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Virgin Atlantic e Wizz Air.
Ataque ao Irã
A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) emitiu um comunicado oficial recomendando que as operadoras europeias não utilizem o espaço aéreo afetado pelo conflito em nenhum nível ou altitude de voo.
A crise também gerou reflexos diretos no Brasil. Conforme noticiado pela coluna, o empresário gaúcho Beto Conte, CEO da TripTravel, estava em um voo que partiu de São Paulo com destino a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas a aeronave precisou retornar ao solo brasileiro devido a crise na região.