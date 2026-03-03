Entenda como funciona a estrutura política do Irã

Apesar de contar com um presidente e um Parlamento (Majlis), o poder concentra-se na figura do líder supremo. ATTA KENARE / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com o ataque realizado pelos Estados Unidos e Israel contra o território do Irã e a morte do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, abriu-se um novo processo para a escolha do substituto do principal ator político e religioso do país.

A ação põe em foco a complexa estrutura iraniana que, apesar de contar com um presidente e um Parlamento (Majlis) — instituições comuns às democracias ocidentais —, concentra o poder real na figura do líder supremo, a autoridade máxima do país.

O líder supremo é o chefe de Estado. O cargo é vitalício e representa o posto de maior influência política e religiosa, detendo controle direto ou indireto sobre todos os assuntos do Estado — da política externa à segurança interna. O ocupante deste cargo é responsável por nomear os comandantes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária (unidade de elite encarregada de defender o regime interna e externamente), além de indicar os membros do Conselho Supremo de Segurança Nacional e a chefia do Poder Judiciário. A Constituição define que cabe ao líder supremo declarar guerra ou paz, bem como mobilizar as tropas.

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A escolha do sucessor cabe à Assembleia dos Peritos (ou Assembleia dos Especialistas). O órgão é composto por 88 clérigos profundamente conhecedores da lei islâmica, eleitos por voto popular a cada oito anos. Essa assembleia tem a função de nomear, supervisionar e, legalmente, até destituir o Líder Supremo. No entanto, o processo é controlado: apenas clérigos podem concorrer à Assembleia, e a lista de candidatos precisa ser aprovada pelo Conselho de Guardiães.

Na base da estrutura está o povo, que elege os membros da Assembleia dos Peritos, o Parlamento (composto por 290 membros) e o presidente — cargo atualmente ocupado por Masoud Pezeshkian. O presidente tem mandato de quatro anos e é responsável pela gestão cotidiana do governo e pela diplomacia, embora deva atuar sempre alinhado às diretrizes do líder supremo.

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No centro desse sistema, o Conselho de Guardiães tem o poder de vetar leis e desqualificar candidatos à presidência ou ao Parlamento. O órgão é formado por 12 membros: seis clérigos nomeados diretamente pelo líder supremo e seis juristas indicados pelo chefe do Judiciário e aprovados pelo Parlamento.