Enchentes e inundações são o principal problema de Porto Alegre para 33% dos moradores, diz pesquisa

Avenida Getúlio Vargas, no Menino Deus, durante a enchente de maio de 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma nova pesquisa revela que 33% dos moradores de Porto Alegre consideram as "enchentes e inundações" o principal problema da Capital. É o que aponta o levantamento Viver em Porto Alegre: Qualidade de Vida 2026, lançado hoje pelo Instituto Cidades Sustentáveis em parceria com a Ipsos.

Além do grupo que prioriza a questão das cheias, 26% dos entrevistados apontam a falta de segurança como o maior gargalo da cidade. Na sequência, aparecem: geração de emprego e renda (10%); saúde (8%); e aumento da temperatura (5%). Educação, transporte coletivo, habitação e saneamento básico surgem empatados com 3% cada. A coleta e destinação de resíduos sólidos somam 2%, enquanto a falta de áreas verdes registra 1%. Outros 3% não souberam responder.

Quanto à percepção da qualidade de vida no último ano, 39% dos porto-alegrenses consideram que a situação ficou estável; 28% afirmam que melhorou um pouco e 13% que melhorou muito. Por outro lado, 15% acreditam que piorou um pouco e 4% que piorou muito. Um dado alarmante é que 65% dos moradores afirmaram que sairiam da cidade se pudessem — embora o índice tenha caído em relação ao levantamento anterior, quando atingia 71%.

Avaliação dos Representantes

A pesquisa também investigou a percepção sobre a administração do Executivo municipal e do Legislativo. A Prefeitura recebeu avaliação “regular” de 38% dos respondentes; para 37%, a gestão é "ruim” ou “péssima" e, para 22%, é considerada "ótima” ou “boa".

Em relação à Câmara Municipal, a atuação dos vereadores é vista como “ruim ou péssima” por 41% dos moradores; “regular” por 39%; e “boa ou ótima” por 14%.

Além disso, 43% dos entrevistados afirmam se lembrar em quem votaram para vereador nas últimas eleições municipais (2024); 40% dizem não recordar o voto e 17% declararam não ter votado no último pleito.

Metodologia

Ao todo, foram entrevistadas 300 pessoas com 16 anos ou mais, residentes na cidade há pelo menos dois anos. As entrevistas foram realizadas de forma online entre os dias 2 e 27 de dezembro de 2025. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro estimada é de 6 pontos percentuais, para mais ou para menos.