Empresas do RS buscam parcerias e novos mercados em evento de negócios na Itália

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Quatro empresas gaúchas participarão de uma missão empresarial internacional na Sicília, na Itália. Trata-se do Sicilia Wine 2026, que ocorre entre os dias 20 e 23 de março na cidade de Chiusa Sclafani, região de Palermo. O encontro tem o objetivo de conectar produtores italianos a compradores gaúchos do setor agroalimentar.
Representando o Estado, participam da missão as empresas Nova Aliança, Vinhos do Mundo, Uniagro e Uffa Mercado — todas associadas à Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul. As participantes terão a oportunidade de acessar novos mercados e prospectar parcerias com foco em vinhos, azeites de oliva e grãos, interagindo com importadores e distribuidores de diversos países.
Além das rodadas de negócios, a programação inclui masterclasses sobre azeite extra virgem e grãos sicilianos ancestrais, bem como visitas técnicas e experiências culturais voltadas à valorização da tradição gastronômica mediterrânea.
Um dos destaques é o evento de matchmaking B2B no antigo Mosteiro dos Padres Olivetanos. Ali, serão realizadas reuniões bilaterais de 30 minutos entre produtores locais e compradores internacionais, incluindo redes de varejo, lojas especializadas e o setor de hotelaria e catering (HoReCa). O Sicilia Wine é organizado por parceiros da Enterprise Europe Network (EEN), a rede empresarial da Comissão Europeia, em colaboração com o Grupo do Setor Agroalimentar.