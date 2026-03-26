Em pouco mais de três anos, governo federal entregou 110 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida no RS

Dos 1,4 milhão de unidades habitacionais do programa federal Minha Casa, Minha Vida em todo o país desde 2023, foram entregues 110,5 mil no Rio Grande do Sul.
O recorte feito à coluna indica uma média de 35 mil entregas por ano no Estado. 2025 foi o ano com maior número de residências: 38 mil; seguida de 2024, com 26,9 mil. Em 2023, foram 32,7 mil unidades. E, do início de 2026 até agora, foram entregues 2,7 mil.
Paralelamente às entregas, o governo tinha como compromisso a contratação de 2 milhões de novas unidades neste segundo mandato. A meta foi alcançada com um ano de antecedência, no final de 2025. No Rio Grande do Sul, 153,5 mil unidades habitacionais foram contratadas pelo Minha Casa, Minha Vida entre 2023 e o início de 2026, resultado de um investimento total de R$ 24 bilhões.