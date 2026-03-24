Em catálogo para o mundo ver (e comprar), Brasil apresenta as suas armas; veja fotos

Tradicional veículo anfíbio blindado Guarani. Ministério da Defesa / Reprodução

Em uma atitude pouco comum, o governo brasileiro lançou uma cartilha de produtos da chamada Base Industrial de Defesa, onde é possível ver os principais equipamentos militares do país, como embarcações, veículos blindados, aeronaves, aviônicos e sistemas de monitoramento, desenvolvidos por empresas de diferentes portes.

É como uma prateleira de produtos, que o Ministério da Defesa deseja promover para compra por governos estrangeiros. O documento será distribuído em eventos militares, feiras especializadas, embaixadas e escritórios de representação.

Em discurso, o ministro José Mucio afirmou que o Brasil tem "a maior indústria de defesa da América do Sul”. Ele comemorou o fato de, em 2025, o Brasil ter superado a marca de US$ 3,4 bilhões em exportações do setor.

Veja o catálogo aqui.

Produzido em versões em português e inglês, o material apresenta 154 empresas e 364 produtos. O texto traz um resumo da indústria de defesa brasileira, considerando o período entre 1960 e 1980 como "a era de ouro", em que o país projetou internacionalmente produtos como os blindados Cascavel e Urutu, os aviões Bandeirante e Tucano, além do sistema de foguetes Astros, marcos que colocaram o país entre os grandes exportadores de defesa.

O documento ressalta que, após um ciclo de retração e crise, em que empresas estrangeiras entraram em colapso, novos projetos, como do submarino de propulsão nuclear, o cargueiro KC-390 Millennium, e o blindado de transporte de tropas Guarani.

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