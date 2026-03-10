É hora de EUA e Israel definirem a medida do sucesso da guerra no Irã, antes que a política e a economia o façam

Uma nuvem de fumaça após um ataque aéreo israelense no sul de Beirute, em 9 de março. IBRAHIM AMRO / AFP

Um dos problemas de não se ter um objetivo nesta guerra que EUA e Israel travam contra o Irã é que não se pode medir o sucesso ou o fracasso do conflito - muito menos quando ele acaba.

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O presidente americano, Donald Trump, diz que ele está perto do fim. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que "não terminamos". O Irã declara que EUA e Israel "estão perdidos".

Sim, a guerra é aérea, mas, sobretudo, retórica.

Obviamente, EUA e Israel têm supremacia aérea e capacidade militar para devastar o Irã. Mas seria este o objetivo? Não, até porque o dia seguinte ao calar dos canhões é sempre complicado - está aí Gaza como exemplo recente. Mudança de regime, já vimos, é difícil sem tropas em terra. Nem a eliminação das centrais nucleares se tem notícia de ter ocorrido.

No caso do Irã é mais fácil de se compreender o objetivo. Ainda que não seja vocalizada, a meta é sobreviver. Enquanto isso, vem atingindo alvos americanos na região para pressionar países aliados dos EUA a, por sua vez, pressionarem a Casa Branca encerrar os bombardeios. Também é tática de guerra provocar o caos no mercado de petróleo para que parte do mundo pressione os EUA a cessar o fogo. A frase de Trump segundo a qual "a guerra está terminando" foi suficiente para fazer despencar o preço do barril de petróleo na segunda-feira (9).