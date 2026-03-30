Depois de um mês de guerra, há chance de a Copa do Mundo ser cancelada?

Recentemente, o presidente se aproximou do presidente da Fifa, Gianni Infantino. STEPHANIE SCARBROUGH / AFP

Agora que a guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã completou quatro semanas — prazo inicial estipulado por Donald Trump para o tempo que duraria o conflito -, os riscos de a Copa do Mundo ser cancelada aumentaram ou diminuíram? A resposta curta é: Diminuíram. Logo, vai ter Copa.

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A coluna já esclareceu aqui que a decisão é política e não técnica. O principal exemplo disso é o fato de a Rússia ter sido banida de competições internacionais em 2022, tão logo invadiu a Ucrânia. Era uma clara violação do direito internacional, e assim foi entendido por organizações como Fifa, a UEFA, e o COI. A decisão tirou os russos das eliminatórias para o Mundial do Catar e interrompeu a participação de equipes tradicionais nas ligas europeias.

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Direito de pergunta: mas a Rússia inclusive não sediou a Copa em 2018, mesmo depois de ter invadido a Crimeia, em 2014? Pois é...

Inclusive, naquele ano, muito se questionou as constantes violações de direitos humanos pelo governo Vladimir Putin, a prisão de opositores e comunidade LGBTQI+. Não adiantou. Houve Copa. Assim como também a competição ocorreu, quatro anos depois, no Catar, outra nação nada democrática, com claras violações aos direitos humanos - e, à época, acusada de relações com grupos terroristas, como o Hamas e o Hezbollah.

Que fique claro: os Estados Unidos, uma das sedes da Copa, a partir de junho, junto com México e Canadá, também estão em guerra e violaram o direito internacional ao atacar o Irã. Aliás, antes, em 2 de janeiro, já estavam nessa situação ao bombardearem a Venezuela e capturarem seu ditador, Nicolás Maduro.

Mas por que os EUA não serão banidos? Voltamos à lógica do poder. Não houve uma decisão global recente, coordenada e imediata à ação americana, como no caso da Rússia. Os EUA têm forte influência política e econômica, inclusive dentro de organismos esportivos - sem falar na própria amizade entre Trump e o presidente da Fifa, Gianni Infantino — este último inclusive concedeu ao presidente americano um Prêmio da Paz (!).

Dois pesos, duas medidas? Exato, ainda mais se olharmos outros países banidos em conflitos anteriores: a seleção da Iugoslávia foi expulsa da Eurocopa de 1992; e a África do Sul ficou décadas fora do esporte internacional devido ao Apartheid.

Sobre o Irã, país atacado: o presidente da federação, Mehdi Taj, falou em boicote aos EUA, mas não à Copa. Isso indica que o país pode estar negociando jogar no Canadá ou no México, evitando, assim, o território americano - onde, aliás, cidadãos iranianos estão proibidos de obter visto. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, já afirmou que o país poderia sediar os jogos da seleção iraniana.