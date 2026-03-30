De seis capitais brasileiras pesquisadas, quatro elegem segurança como principal preocupação; Porto Alegre difere

A pesquisa feita pelo Ipsos-Ipec para o Instituto Cidades Sustentáveis, que revelou que a maioria dos porto-alegrenses elege enchentes, inundações e alagamentos como sua principal preocupação mostra também diferenças de pensamentos e realidades entre a capital gaúcha e outros grandes centros brasileiros.
No Rio de Janeiro, em São Paulo, Salvador e Recife, a segurança é a principal preocupação dos moradores. Esta categoria ficou em segundo lugar em Porto Alegre no levantamento de 2026 (com pesquisa feita em campo em 2025). No estudo anterior (de 2025, com questionário feito em 2024), segurança aparecia em primeiro, com 36%, e 30% em segundo.
É curioso que, no ano da grande enchente, os porto-alegrenses tenham elegido segurança em primeiro lugar - e não o risco de alagamentos e inundações. A melhora nos índices de segurança como um todo, no Rio Grande do Sul, pode ajudar a explicar porque, em 2025 (pesquisa de campo), essa passou a ser a segunda principal preocupação - e não mais a primeira.
Das seis capitais pesquisadas, apenas Belém elegeu geração de emprego e renda como principal preocupação.
Qual o principal problema da sua cidade
Porto Alegre
Enchentes, inundações e alagamentos 33%
Segurança 26%
Geração de emprego e renda 10%
Belém
Geração de emprego e renda 23%
Saneamento básico (água e esgoto) 19%
Segurança 18%
Recife
Segurança 40%
Enchentes, inundações e alagamentos 12%
Geração de emprego e renda 12%
Salvador
Segurança 59%
Geração de emprego e renda 15%
Saúde 9%
Rio de Janeiro
Segurança 75%
Saúde 6%
Geração de emprego e renda 6%
São Paulo
Segurança 56%
Saúde 7%
Transporte coletivo 7%