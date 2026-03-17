Copa do Mundo, Fórmula 1 e tênis: como a guerra no Oriente Médio já afetou o calendário do esporte em 2026

Nesta terça-feira (17), o Irã formalizou um pedido à Fifa para disputar suas partidas exclusivamente em solo mexicano. DAN MULLAN / POOL/AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã já ultrapassou as fronteiras diplomáticas e econômicas e atingiu o calendário esportivo global de 2026. A instabilidade afeta desde a logística de grandes seleções até a realização de competições.

O reflexo mais evidente ocorre na preparação para a Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira (17), o Irã formalizou um pedido à Fifa para disputar suas partidas exclusivamente em solo mexicano, visando evitar a entrada de sua delegação nos EUA. A solicitação surge após o Ministro do Esporte iraniano ter sinalizado, na semana passada, a possibilidade de o país retirar sua participação do torneio devido ao conflito.

O futebol, aliás, tem sido um dos setores mais afetados. No último domingo, a UEFA e a Conmebol decidiram anular a realização da "Finalíssima" entre Espanha e Argentina, que ocorreria no final deste mês no Catar, e estuda-se transferir o confronto para Madri. Paralelamente, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) adiou todos os confrontos das oitavas de final (Elite) e das quartas de final (Champions 2 e Challenge League) previstos para março.

O técnico do Iraque, Graham Arnold, também solicitou o adiamento do jogo de repescagem no México.

Impacto no automobilismo

No último sábado (14), a FIA confirmou o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita de Fórmula 1, programados para abril. Elas não foram remanejadas e sim canceladas. O calendário deste ano passará a ter 22 etapas, em vez das 24 programadas anteriormente.

O GP do Catar de MotoGP foi adiado para novembro, alterando o cronograma das etapas de Portugal e Valência. Já o Mundial de Endurance (WEC) adiou sua abertura no Catar (26 a 28 de março) para o segundo semestre.

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Outras modalidades

Até mesmo as competições de inverno sofreram impacto, com o Comitê Paralímpico Internacional anunciando, no dia 6 de março, que o Irã está fora dos Jogos de Milão-Cortina 2026. No tênis, o ATP Challenger de Fujairah (Emirados Árabes) foi cancelado por questões de segurança. O Conselho de Críquete do Afeganistão também adiou a série contra o Sri Lanka, que começaria em 11 de março.

Atletas e equipes

Os atletas e equipes também foram impactos. Na última semana, seis jogadoras e um membro da comissão técnica da seleção feminina de futebol do Irã haviam solicitado asilo na Austrália. Cinco destes retiraram o pedido e devem se reunir novamente ao restante da delegação na Malásia.

A equipe masculina de hóquei dos EUA retirou-se da classificatória para a Copa do Mundo no Egito. No badminton, a indiana PV Sindhu abandonou o All England Open após ficar dias retida no aeroporto de Dubai.

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