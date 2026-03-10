Conferência antifascista deve reunir estudiosos de mais de 30 países em Porto Alegre

Adiada devido às enchentes de 2024, a I Conferência Internacional Antifascista pela Soberania dos Povos, que será realizada em Porto Alegre, de 26 a 29 de março, deve movimentar a cidade com especialistas internacionais. A iniciativa nasceu de organizações brasileiras com atuação no sul do país e reúne o apoio de movimentos, partidos e entidades sociais de 31 países em cinco continentes.
A Salão de Atos da UFRGS será o palco principal, com palestrantes da Índia, Bélgica, México, Canadá, Colômbia, Chile e Argentina, este último com a maior delegação - cerca de cem pessoas confirmadas. Ao final da tarde do primeiro dia do evento, 26, haverá uma marcha pela Capital, que, segundo os organizadores, irá lembrar as caminhadas de abertura das edições do Fórum Social Mundial, nos anos 2000.
Entre os nomes confirmados estão o cientista político e historiador belga Éric Toussaint e a ex-presidente do parlamento grego Zoe Konstantopoulou.
— A conferência vai coincidir com o South Summit e o aniversário de Porto Alegre. A cidade vai estar fervilhante — comemora o vereador Roberto Robaina (PSOL), um dos organizadores do evento.
Outros nomes
- Sushovan Dhar — Ativista político e sindicalista residente em Calcutá, na Índia. Participa da campanha pela anulação da dívida externa de países em desenvolvimento.
- Jorgelina Matusevicius — Coordenadora da Vientos del Pueblo – Frente pelo Poder Popular e da Corrente Social e Política Marabunta, na Argentina.
- Yvonne Ngoyi Yakabwe — Ativista feminista e internacionalista, presidente da União das Mulheres pela Dignidade Humana (UFDH) na República Democrática do Congo.
- Aitor Murgia — Membro do Comitê Executivo e responsável pelo Gabinete de Estudos, Políticas Sociais e Meio Ambiente do sindicato ELA (Euskal Herria - País Basco).
- Thomas Portes — Deputado da França Insubmissa e presidente do Observatório da Extrema Direita, da França.
- Pastora Filigrana García — Graduada em Direito pela Universidade de Sevilha em 2004, atualmente é advogada em exercício e integrante da Ilustre Ordem dos Advogados de Sevilha.