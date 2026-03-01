Como Trump justificou o ataque dos EUA contra o Irã

Presidente americano em discurso no sábado (28) em Mar-a-Lago. HANDOUT / TRUTH SOCIAL @realDonaldTrump

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Durante o anúncio em que confirmou os ataques americanos contra o Irã no sábado (28), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o objetivo da ofensiva era "defender o povo americano das ameaças do regime iraniano".

No pronunciamento, o líder republicano leu um longo discurso justificando a ação militar, que resultou na morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Trump descreveu o governo de Teerã como "um grupo cruel de pessoas muito duras e terríveis" e afirmou que as atividades "perigosas" operacionalizadas pelos iranianos colocam em risco direto a segurança dos EUA. Segundo o presidente, durante 47 anos o regime defendeu o lema "morte à América" e realizou diversas ações armadas que "mataram e mutilaram" centenas de militares americanos.

"O Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo e recentemente matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos enquanto protestavam", declarou o americano.

Trump também celebrou as ações realizadas por sua gestão para encerrar o programa nuclear iraniano. Ele relembrou a Operação Midnight Hammer, realizada em junho de 2025 no contexto da Guerra dos 12 Dias, quando os EUA atacaram as bases de Fordo, Natanz e Isfahan. O presidente ressaltou que, apesar daquela ofensiva, o país persa havia iniciado um processo de reconstrução de suas estruturas nucleares.

"Por estas razões, os militares dos Estados Unidos empreenderam uma operação massiva e contínua para impedir que esta ditadura radical e perversa ameace a América e nossos interesses de segurança nacional", justificou.

Ultimato às Forças Iranianas

O presidente dos EUA também desafiou Teerã, afirmando que o país "aprenderá em breve que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos" e reiterou que a ação americana é "pelo futuro".