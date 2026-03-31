Por que a visita a Trump pode se tornar uma armadilha para o rei Charles III

Visita de Trump ao Reino Unido em setembro de 2025. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Palácio de Buckingham confirmou, nesta terça-feira (31), que o rei Charles III realizará uma visita oficial aos Estados Unidos em abril, para celebrar o 250º aniversário da independência dos EUA. Entretanto, parlamentares britânicos veem a viagem com apreensão, temendo que ela se torne uma "armadilha" para o monarca em meio a escalada das tensões entre Donald Trump e o Irã.

A confirmação da viagem ocorreu poucos minutos após Trump proferir novos ataques verbais ao Reino Unido. O presidente americano afirmou aos britânicos e outros aliados a "buscarem seu próprio petróleo" no Estreito de Ormuz. Ele afirmou que países "como o Reino Unido", que enfrentam dificuldades no abastecimento de combustível de aviação devido às restrições na região, deveriam "ter coragem, ir até o Estreito e simplesmente PEGAR", escreveu em sua rede social, a Truth Social.

Há semanas, Trump pressiona nações da União Europeia para que auxiliem os americanos no conflito no Oriente Médio, enviando navios militares para patrulhar e reabrir o Estreito de Ormuz. Os ataques aos britânicos não são isolados: no início do mês, ao lado do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, o americano criticou aliados europeus e disparou especificamente contra o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer: “Não estamos lidando com um Winston Churchill”.

Trump também critica Londres por não permitir que aeronaves americanas utilizem bases britânicas para operações ofensivas contra o Irã. Na semana passada, chegou a classificar os porta-aviões britânicos como "brinquedos indesejados".

Em entrevista ao jornal The Guardian, a presidente da Comissão Parlamentar de Relações Exteriores do Reino Unido, Emily Thornberry, defendeu o adiamento da visita enquanto o conflito persistir. No mesmo sentido, o líder do Partido Verde, Zack Polanski, afirmou que o premiê deve interromper o envolvimento com o Irã e cancelar a viagem real. Já o líder dos Liberais Democratas, Ed Davey, criticou Keir Starmer por não se opor ao presidente americano nem cancelar a visita, agendada para começar em 27 de abril.

O Histórico de armadilhas

Aliás, o presidente americano possui um histórico de colocar homólogos em situações desconfortáveis durante visitas à Casa Branca. O caso mais emblemático ocorreu em fevereiro de 2025 com Volodimir Zelensky. Ao lado do vice-presidente J.D. Vance, Trump acusou o ucraniano de "jogar com a Terceira Guerra Mundial" e de ser "ingrato" pelo apoio dos EUA, chamando-o publicamente de "desrespeitoso".

Em março do ano passado, o alvo foi o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. Após passar a campanha presidencial sugerindo a "anexação do Canadá" como o 51º estado americano, Trump afirmou durante o encontro que a união seria um "casamento maravilhoso". Carney rebateu, afirmando que o país "nunca estará à venda", ao que Trump retrucou: "O tempo dirá. Nunca diga nunca".

Outro episódio tenso envolveu o líder da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Trump cobrou esclarecimentos sobre o que classificou como "genocídio" contra agricultores brancos e exigiu explicações sobre as políticas de igualdade racial do país. Em um gesto inusitado, o americano chegou a apagar as luzes do Salão Oval para exibir conteúdos digitais.

Esse histórico de "emboscadas" diplomáticas alimentou o receio de parte do núcleo do governo brasileiro. A visita que o presidente Lula faria este mês aos EUA foi adiada devido à guerra, mas aliados acreditavam que, apesar dos sinais de boas relações, Trump poderia preparar uma recepção hostil semelhante às anteriores.

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