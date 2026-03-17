Com superávit de R$ 3,7 milhões, Ceasa registra, em 2025, maior resultado da história

Contas de 2025 foram aprovadas sem ressalvas por conselhos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Ceasa teve o melhor resultado financeiro de sua história, segundo balanço de 2025 apresentado nesta semana. O superávit foi de R$ 3.797.786,06.

— R$ 3,7 milhões parece pouco, mas contando que foi o ano após a enchente foi um resultado espetacular. Junto a isso, tivemos as contas de 2025 aprovadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal sem nenhuma ressalva pela primeira vez desde que a Ceasa/RS passou a ter acompanhamento de uma auditoria externa. Estamos muito felizes e animados com o ano de 2026 e com os resultados que colhemos — comemora o presidente Carlos Siegle.

À coluna, ele explica que o resultado é fruto de uma mudança de cultura institucional, que trouxe mais tecnologia, inovação, melhoria de processos juntamente com um trabalho de imagem institucional da empresa.

Em 2025, 1.417 produtores rurais gaúchos comercializaram seus produtos no espaço destinado exclusivamente à venda direta da produção. Além disso, 308 empresas do setor atacadista estão instaladas nas áreas concedidas pela CEASA, atuando na comercialização de hortifrutigranjeiros, carnes, pescados, flores, embalagens e outros produtos ligados ao abastecimento.

Outro indicador positivo, segundo Siegle, foi a ocupação dos espaços comerciais. Atualmente, o complexo conta com 533 lojas ocupadas, além de registrar mais de R$ 2 milhões em venda de novos espaços ao longo do período.

Atualmente, as atividades praticadas na CEASA/RS incorporam cerca de 11 mil trabalhadores diretos, vinculados aos produtores rurais e permissionários que atuam no entreposto. Desse total, aproximadamente 10 mil trabalhadores são ativos durante todo o ano, além de cerca de mil safristas, que reforçam a força de trabalho em períodos de maior demanda.