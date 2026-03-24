Com saída de Ratinho Júnior da disputa, Leite é o único candidato do PSD que representa, de fato, a terceira via

Gilberto Kassab, presidente do PSD, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em 2025. Maurício Tonetto / Divulgação

Em meio ao ambiente de polarização entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), o PSD tentou construir uma alternativa de terceira via, com três nomes à mesa: governador do Paraná, Ratinho Júnior, o de Goiás, Ronaldo Caiado; e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

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Ratinho Júnior era o preferido do presidente do partido, Gilberto Kassab. Sua desistência de concorrer muda completamente o tabuleiro.

No entorno de Leite, o clima é de otimismo cauteloso. Há três fatores claros: primeiro, a decisão final está na mão de Kassab; segundo, Caiado hoje pontua melhor nas pesquisas internas; e terceiro, surge uma possível composição externa ao PSD, com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que deixou o cargo e pode formar uma chapa com Caiado.

Ele tem sinalizado interesse em se aproximar do PSD.

Uma eventual dupla Zema-Caiado ou Caiado-Zema teria força, mas empurraria chapa para um setor mais próximo do bolsonarismo. Ou seja, não configurariam exatamente uma terceira via, mas uma variação do mesmo campo político. Por outro lado, se o PSD confirmar a escolha de Caiado, Flávio Bolsonaro poderia adotar um tom mais moderado e deixar os ataques mais pesados a Lula para o goiano.

Neste momento, Leite é o único nome com discurso efetivo de ruptura da polarização, em busca dos eleitores que rejeitam tanto o governo quanto a oposição mais alinhada ao bolsonarismo.

Na segunda-feira (23), o governador afirmou receber a decisão de Ratinho Júnior com respeito e admiração e reiterou que segue à disposição.

Como enfrenta o desafio interno de unificar apoios dentro do PSD e construir alianças fora, indica uma tentativa de preservar o capital político de Ratinho Júnior, que, embora agora fora do jogo, segue como um ator relevante, especialmente aqui, no sul do país - e que poderia ajudar no ganho de tração de sua candidatura.