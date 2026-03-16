Com palestrantes de Israel e EUA, Jornada Médica 2026 chega a sua terceira edição em Erechim

Em 2025, o evento recebeu o presidente do Neurological Institute da Cleveland Clinic. Jornada Médica Internacional / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Jornada Médica 2026, iniciativa realizada pelo Polo de Turismo Judaico de Quatro Irmãos e Região em parceria com a Prefeitura de Erechim, será oficialmente lançada na manhã desta terça-feira (17). Em sua terceira edição, o evento ocorrerá entre 14 e 16 de outubro, em Erechim, e debaterá temas como Inteligência Artificial, transtornos do espectro, saúde mental e imunoterapia oncológica.

Para a organização, o evento insere o RS na rota dos grandes debates globais. A iniciativa conta com parcerias da Frente Parlamentar de Medicina do Congresso Nacional, da Universidade Bar-Ilan (Israel) e do Hospital Monte Sinai (Nova York), reunindo instituições públicas, privadas e filantrópicas.

Entre os palestrantes de destaque confirmados estão: Nelson Hamerschlak, diretor de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein; Cyrille Cohen, chefe do Laboratório de Imunologia Tumoral e Imunoterapia da Universidade Bar-Ilan (Israel); Percio Gulko, reumatologista do Hospital Monte Sinai (Nova York); Renato Saltz, cirurgião plástico em Salt Lake City (EUA); entre outros nomes.

O evento, que ocorre em Erechim, foi criado em homenagem ao resgate da memória e à restauração do prédio do 1º Hospital Israelita do Brasil. Localizado na então Colônia Judaica de Quatro Irmãos, no Alto Uruguai Gaúcho, o hospital funcionou entre 1929 e 1964, atendendo gratuitamente a todas as comunidades. Foi considerado o primeiro Hospital de Referência Rural do Brasil por estar situado em área de campo, mesmo sendo qualificado e estruturado para cirurgias complexas.

A unidade foi construída pela ICA (Jewish Colonization Association), organização filantrópica do Barão Hirsch, que reassentou milhares de famílias judias que fugiam da perseguição e da escassez no Império Russo, estabelecendo-as em colônias nas Américas.