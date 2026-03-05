Com churrasco gaúcho, InvestRS promoverá o Estado em evento no SXSW, no Texas

Considerando a edição de 2026, o festival completa 39 anos de existência. Maicon Hinrichsen / Palácio Piratini / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A InvestRS, agência de desenvolvimento focada em atrair investimentos nacionais e internacionais para o Rio Grande do Sul, está liderando uma participação oficial do Estado no SXSW, um dos maiores e mais influentes festivais de inovação e tecnologia do mundo. O evento ocorre entre 12 e 18 de março em Austin, no Texas (EUA).

A iniciativa tem como objetivo promover o RS e atrair novos investimentos. Para isso, a agência planeja três ações estratégicas. A primeira é a presença física do Estado, com um estande no Innovation Hub apresentando as iniciativas locais do setor.

Além disso, um dos diferenciais será uma espécie de happy hour com churrasco gaúcho promovido pela InvestRS. A intenção é reunir cerca de 150 convidados — em sua maioria americanos — para mostrar as potencialidades do Estado em inovação. Esta ação contará com a participação do Tecnopuc e do Instituto Caldeira, representando os ambientes de inovação locais, além de empresas de relevância internacional que atuam no RS, como a Dell e a Cemvita, que recentemente iniciou operações na região. Na oportunidade, também será apresentado o Book de Oportunidades.

A terceira atividade que a InvestRS promoverá no SXSW é uma palestra que poderá reunir até 300 pessoas, na qual serão apresentadas as últimas realizações do Estado no setor, bem como as oportunidades que o Rio Grande do Sul oferece aos investidores.

Para o presidente da InvestRS, Rafael Prikladnicki, a participação oficial do Estado é uma oportunidade de divulgar o RS em um dos maiores palcos do setor, mostrando os bons exemplos desenvolvidos aqui.

— Temos de estar onde as oportunidades estão. Por muito tempo, esperamos pelas oportunidades, mas temos de ir atrás delas. O RS será o terceiro estado brasileiro (ao lado de SP e MG) a contar com iniciativas similares no evento. Isso é olhar para o mundo e ver as oportunidades — destaca Prikladnicki.

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