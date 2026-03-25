"Código de ética não é indispensável, mas é bom", diz ministro aposentado do STF Luís Roberto Barroso

Ex-ministro Luís Roberto Barroso retornou a advocacia após período sabático. Andressa Anholete / STF/Divulgação

Em entrevista à coluna na manhã desta quarta-feira (25), o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso afirmou que um código de ética, proposta feita pelo atual presidente da Corte, Edson Fachin, não é "indispensável, mas é boa".

Durante a conversa, de 21 minutos, na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Barroso falou sobre o processo de escolha dos ministros da Suprema Corte, o escândalo do Banco Master, o uso da inteligência artificial pelo Judiciário, e, de forma bem humorada, sobre a vida após a magistratura.

À tarde, o ministro vai palestrar no evento sobre legislação e os desafios das tecnologias emergentes, ao lado do vice-presidente de Relações Institucionais da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Cezar Miola.

A seguir, leia a íntegra da entrevista:

Sua palestra tratará sobre legislação e inteligência artifical. É uma forma de ampliar a cidadania ou há riscos para o Judiciário nesse novo mundo da tecnologia?

Acho que a inteligência artificial traz muita esperança e algum medo. A esperança são as coisas positivas de uma maneira geral. Positivas pela maior capacidade de tomar decisões de qualidade em muitas áreas, porque a inteligência artificial tem a capacidade de processar muito mais informações, com maior velocidade do que o cérebro humano. E, portanto, em muitas áreas, é uma capacidade decisória maior do que a humana e acho que isso é bom. A influência que a inteligência artificial tem produzido na linguagem, de uma maneira geral, na capacidade de comunicação das pessoas, é imensa. Em breve, eu vou estar falando aqui em português e você pode estar ouvindo em hebraico, sem dificuldade. É extraordinário você romper as barreiras que a língua representa na vida das pessoas. Na Medicina, a inteligência artificial vai produzir uma revolução. Pesquisa médica, no desenvolvimento de novos medicamentos, na robótica, que hoje já faz as cirurgias mais delicadas. Ainda na Medicina, a leitura de imagens feita por inteligência artificial hoje é um dos principais instrumentos de diagnóstico. No Direito, nós temos, no Supremo, por exemplo, temos um programa chamado Victor, que identifica, dentre milhares de recursos que chegam, àqueles que já têm um precedente e que, portanto, não precisa julgar de novo, é só mandar aplicar o precedente que já existe.

Mas isso tem riscos?

Acho que tudo tem que envolver supervisão humana. Em matéria de judiciário e de processo decisório, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta auxiliar extraordinária. Mas auxiliar, portanto a supervisão humana é indispensável. Mas mesmo no Judiciário, você tem que ter um cuidado com a inteligência artificial quando ela participa do processo decisório, que é o que se chama de discriminação algorítmica, que é a inteligência artificial reproduzir, nas suas decisões, o tipo de preconceito e discriminação que existe na sociedade. Porque como a inteligência artificial é alimentada pelos dados, instruções e objetivos que uma pessoa humana ali insere, há sempre o risco de se reproduzir na sociedade. Mas eu preciso te dizer, tentando superar alguns preconceitos contra a inteligência artificial, que juízes de carne e osso também têm preconceitos, também têm discriminações. E no fundo, no fundo, talvez seja mais fácil programar a inteligência artificial para libertar as decisões de preconceitos e discriminações do que libertar um indivíduo do seu inconsciente e da sua ideologia. Quando eu falo ideologia, não estou falando de esquerda ou de direita. É que todas as pessoas, inclusive os juízes, têm uma ideia do que seja o bem, do que seja o certo, do que seja o justo, do que seja o legítimo. Essa é a ideologia nesse sentido moral. E as pessoas projetam no que decidem as suas convicções ideológicas, os seus valores. Portanto, os juízes também têm convicções e valores. O ponto é que talvez seja mais fácil você ter uma inteligência artificial livre de pressão política, livre de conflito de interesses. Eu não tenho preconceitos contra o uso da inteligência artificial, desde que com um certo rigor ético e, no atual estágio civilizatório, com absoluta supervisão humana. Deixa eu dizer algumas áreas em que eu acho que ela pode ser útil: previdência social. Você tem filas de postulação de benefícios e tem déficit de pessoal. Talvez a primeira decisão possa ser colocar a inteligência artificial. Se a decisão for favorável ao segurado, pronto, implementa. Se for desfavorável, passa para uma etapa seguinte. Acho que temos de lidar com o preconceito. O Brasil é um país que tem mais de 210 milhões de habitantes, tem 80 milhões de processos, tem uma demanda imensa em relação ao Estado, e, portanto, torná-lo mais eficiente com a inteligência artificial Eu considero uma inevitabilidade.

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O senhor presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e este ano teremos eleições. Quais os riscos e benefícios que a IA pode trazer para o processo eleitoral?

Os auxílios legítimos fazem parte da vida, mas os grandes riscos são uma massificação da desinformação que a inteligência artificial é capaz de multiplicar. De maneira exponencial, uma notícia falsa. E o deepfake, que é você colocar uma pessoa dizendo coisas que ela nunca disse, sem que a olho nu você consiga identificar que aquilo é uma falsificação, uma contrafação. Esses são os dois grandes problemas. Quando eu fui presidente do TSE, nós já enfrentamos uma grande campanha de desinformação contra as urnas eletrônicas. A difusão falsa de que aquele era um processo fraudulento.

A tendência é piorar?

O que tento achar na vida é que a tendência é melhorar. As pessoas ignorantes vão aprendendo alguma coisa. A verdade é que as urnas eletrônicas brasileiras são a forma mais segura de contagem eleitoral que já se concebeu no mundo. Nós somos um exemplo. E a volta ao voto de papel, totalmente impensável, porque esse é o caminho da fraude no Brasil. Sempre foi, nunca deixou de ser, de modo que ali a tecnologia serve à democracia de uma forma extraordinária, e acho que não tem mais retrocesso, acho que é apenas uma retórica eleitoral sem base fática. Até porque o programa que roda a urna eletrônica, uma vez concluído, ele é submetido a exame técnico, a perícia técnica da Polícia Federal, do Ministério Público, de todos os partidos políticos e de observadores internacionais. Todo mundo pode olhar e examinar o código-fonte. Depois que ninguém encontrou nada, inclusive o TSE abre um período que convoca hackers para tentar invadir, para ver se tem alguma vulnerabilidade, depois que é lacrado, selado, o programa simplesmente não roda se alguém adulterá-lo. E aí ele é inserido nas urnas eletrônicas manualmente. As urnas nunca entram em rede. E, portanto, é impossível hackea-las. O sistema é absolutamente seguro. É só por ignorância ou má fé. Alguém vai apontar fraude no nosso sistema.

Há, atualmente, uma crise institucional no Judiciário que o senhor mesmo apontou em entrevistas recentes, afirmando que o Judiciário passa por um momento delicado. Como avalia o momento do STF?

A propósito do caso do Banco Master, acho que as investigações ainda estão em curso. Eu sou juiz, eu fui juiz 12 anos, três meses, duas semanas e algumas horas. Juiz julga ao final. Portanto, estamos num processo de investigação. Não está na hora de se fazer préjulgamento. O que eu posso dizer de bom é que a Polícia Federal está apurando, o Banco Central interveio e o Supremo, no inquérito da relatoria do ministro André Mendonça, está cumprindo o seu papel, de modo que as instituições estão funcionando. Ao final, se, se apurar alguma coisa errada, aí é que será a hora de se tomarem as providências. Eu não faço préjulgamentos. Mas queria destacar um ponto que me parece importante: as instituições, elas são como autoestradas. Elas fazem muitas coisas boas. As autoestradas transportam as pessoas, aproximam as famílias, transportam mercadorias. Às vezes, numa autoestrada acontece um acidente. E aí você tem que lidar com o acidente. Mas se você for contar a história de uma autoestrada, com ênfase apenas no acidente, você não está contando a história real. Portanto, ainda que tenha acontecido um acidente, é preciso esperar a apuração para saber. O Supremo não se resume a um episódio negativo que tenha ocorrido. É um tribunal que protegeu a democracia, protegeu direitos fundamentais de mulheres, de negros, de crianças, da comunidade LGBTQIA+, de pessoas com deficiência, das comunidades indígenas... Fez uma regulação extremamente equilibrada da responsabilidade das plataformas digitais. Portanto, você não julga instituições como não julga as pessoas por um episódio que você considere negativo. Acho que o Supremo tem um conjunto de bons serviços prestados ao país que não são apagados se, eventualmente, se apura para alguma coisa errada. Mas só vamos saber se teve alguma coisa errada no final, de modo que não é hora de pré-julgar.

O ministro Edson Fachin está com um movimento para a criação de um código de ética, de conduta aos magistrados. Como avalia esse processo?

Acho que o código de ética não é indispensável, mas é bom. Quem tem a posição contrária entende que as restrições que se aplicam à magistratura já estão na Constituição e na lei orgânica da magistratura, o que é verdade. Mas não vejo nenhum problema de você detalhar com um pouco mais de especificidade para os ministros do Supremo, de modo que, como falei, o Código de Ética não é indispensável, mas é bom. E, apenas para lembrar, as coisas erradas, se e quando elas acontecem, elas não acontecem em eventos, elas não acontecem em palestras... Se tiver que acontecer alguma coisa errada, acontece num ambiente reservado e fechado. E, portanto, o código de ética, acho que é simbolicamente importante. Mas o que faz diferença mesmo são as pessoas.

Parece que o princípio hoje da escolha dos ministros não necessariamente só o notório saber jurídico. Tem que mudar a forma de escolha do ministro da Suprema Corte?

Não há forma ideal. Na Alemanha quem escolhe é o Parlamento. Aqui nós temos o exemplo do Tribunal de Contas, que a escolha é predominantemente do Parlamento. É diferente, eu não diria que é melhor. Em alguns países, Israel é um exemplo, você tem um comitê que faz uma triagem prévia, mas o comitê acaba altamente politizado. Eu gosto da fórmula brasileira: presidente e Senado, porque a escolha unipessoal do presidente, despolitiza um pouco. É porque evidentemente, mas em qualquer lugar do mundo, vai ter uma política, mas não é uma política menor, pode ser uma política maior. Eu, por exemplo, fui escolhido pela presidente Dilma (Rousseff). Eu nem a conhecia, eu acho que era uma época um pouco diferente, as coisas mudaram um pouco. Eu nem a conhecia, eu era um jurista progressista, eu não sou uma pessoa conservadora. Então, faz sentido que uma presidente do Partido dos Trabalhadores queira uma pessoa que tenha uma visão mais progressista, mais preocupada com distribuição de renda e com outros temas. Neste sentido, sempre vai haver algum grau de politização e é natural, faz parte da vida. No Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha é assim que funciona. O que não pode ter é a partidarização, por evidente. Mas a verdade é que algumas circunstâncias brasileiras fizeram com que o Supremo se tornasse um protagonista em muitas decisões importantes da vida brasileira. E, portanto, talvez o aspecto político tenha ganho mais ênfase nos últimos anos, sem abandono da questão técnica, mas talvez o aspecto político tenha ganho mais ênfase nos últimos anos. Como eu disse, a presidente Dilma, ela não me conhecia. Evidentemente, eles fizeram uma pesquisa e eu tive uma longa entrevista com ela. Que eu saiba, ela não conhecia o ministro (Edson) Fachin pessoalmente. Que eu saiba, ela não conhecia o ministro Teori (Zavascki) pessoalmente. Que eu saiba, ela não conhecia a ministra Rosa Weber pessoalmente. Acho que esse contexto de escolhas com ênfase técnica maior do que o aspecto político, talvez tenha se alterado um pouco esse equilíbrio. Quer dizer, competência técnica e afinidade política sempre estiveram em alguma medida presentes nessa escolha, mas eu acho que talvez o peso da questão política tenha aumentado em contraste com a questão técnica nos últimos anos. Por exemplo, a escolha do Jorge Messias, advogado-geral da União, ele é uma pessoa juridicamente preparada, moralmente reputada, não há nada que o desabone, e, portanto, acho que é uma escolha legítima do presidente. Não há nenhuma razão para que o nome dele não seja aprovado. É claro que se fosse outro presidente ou se fosse outra pessoa, podia ter outras preferências. Sim, mas o presidente foi eleito, então é a escolha dele. E acho que ele fez uma escolha legítima. O presidente Fernando Henrique (Cardoso) mandou o seu advogado-geral da União também, que era o ministro Gilmar Mendes. O Juscelino Kubitschek, para voltar no tempo, mandou o Vitor Nunes Leal, que era uma pessoa ligada a ele, consultou um jurista extraordinário, não tem porquê não mandá-lo. Portanto, o que eu acho que é mais importante é verificar se a pessoa tem idoneidade moral e qualificação técnica. E uma vez no Supremo, eu pelo menos falei isso para todo mundo e procurei viver a minha vida assim. temos de viver para a própria biografia. Você não vai para o Supremo para viver para a biografia dos outros. Se fizer isso, fez uma má escolha. Acho que todo mundo que está lá está vivendo para a própria biografia.

E como é que tem sido a aposentadoria? O que é que o senhor tem feito?

Fiz seis meses de quarentena. Nesses seis meses, além de um retiro espiritual, eu li coisas de filosofia, que eu gosto muito. Li coisas de literatura. Acabei de ler o livro do Leonardo Padura, que é um autor cubano que eu tinha lido "O Homem que Amava os Cachorros". E agora, um livro chamado "Hereges". Até gostei mais do "Homem que Amava os Cachorros". Eu leio coisas de espiritualidade que interessam. Eu li um pouco de literatura. Escrevi memórias.

O senhor olha para trás? O senhor olha para o seu período lá no Supremo? Passa um filme na cabeça?

Sinto falta das pessoas com quem eu me relacionava e a quem quero bem. O meu gabinete era um gabinete muito bom, muito afetuoso, mas eu não olho para trás no sentido de me arrepender. Saí muito tranquilo do Supremo. Eu passei 12 anos, eu passei todo esse período lá fazendo o melhor que eu podia. Pelo que eu considerava o bem do Brasil, eu tenho uma sensação muito profunda de dever cumprido. É claro que, como qualquer pessoa que está na vida pública, eu estou sujeito a divergência. As pessoas que pensam de maneira diferente, mas eu em nenhum momento deixei de fazer o que eu achava certo e essa é uma libertação na vida. Em todos os momentos, mesmo nos mais difíceis, eu parava, estudava, às vezes ouvia meus assessores, me convencia do que era certo e fazia. Eu nunca tive medo de nada. Mas eu falo isso, não é nem por pretensão, nem por arrogância. É por uma convicção muito profunda que eu tenho, a minha fé racional, de que o universo protege as pessoas que se movem por bons propósitos. Se você estiver fazendo a coisa certa, não há risco.

O senhor falou que tem escrito memórias. Que memórias são essas? Sai um livro daqui a pouco?

Eu escrevi um livro de história, comecei em 1964 e fui até o julgamento do golpe de Estado. Estou fazendo apontamentos ainda, esperando um pouco. Essa não é a melhor hora para lançar livro, porque os acontecimentos ainda estão se desenrolando. Então, não está na hora de fazer juízo. Então, eu não pude escrever o epílogo (risos).

Mas há a vontade de lançar um livro de memórias?

Eu tenho vontade de lançar um livro de memórias. Eu tenho vontade de lançar mais de um, porque eu ainda pretendo viver bastante. Então, o que seria memórias até aqui "parte 1". E depois, talvez eu escreva ao final memórias quase póstumas. Aí sim dá para contar tudo.

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que tem os seus diários...