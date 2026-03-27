Cédulas de dólar contarão com assinatura de Trump 

Esta não é a primeira vez que Trump "emplaca" seu nome em instituições ou projetos da política americana. KEN CEDENO / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As notas de dólar dos Estados Unidos passarão a contar, a partir do segundo semestre deste ano, com a assinatura de Donald Trump. Esta é a primeira vez que um presidente em exercício assina a moeda americana. O fato veio à tona nesta quinta-feira (26), e as novas cédulas marcarão o 250º aniversário da independência dos EUA.

Tradicionalmente, a cédula americana traz apenas as assinaturas do Secretário do Tesouro e do Tesoureiro do país — e não do presidente. Conforme funcionários do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o design geral das notas não será alterado. As cédulas serão impressas em junho, seguidas por outras denominações nos meses subsequentes.

As primeiras notas que contarão com a assinatura de Trump serão as de US$ 100. Além da rubrica do presidente, os itens terão a assinatura do Secretário do Tesouro, Scott Bessent.

Em comunicado, Bessent afirmou que a medida é apropriada para o bicentenário e meio dos EUA, considerando o crescimento econômico e a estabilidade financeira do país durante o segundo mandato de Trump.

"Selo Trump"

Aliás, esta não é a primeira vez que Trump "emplaca" seu nome em instituições ou projetos da política americana. Em dezembro de 2025, por exemplo, ele anunciou a construção de uma nova classe de navios de guerra, batizada de "Classe Trump".

Também naquele mês, o Kennedy Center, importante centro cultural em Washington, foi renomeado para Trump-Kennedy Center. Pouco antes, o governo renomeou o Instituto da Paz dos Estados Unidos, ocasião em que uma placa com o nome "Donald J. Trump" foi fixada à fachada da instituição.