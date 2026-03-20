Câmara de Comércio Italiana do RS inaugura escritório em Porto Alegre

A Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul (CCIRS) vai inaugurar na segunda-feira (23) um escritório no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.
O evento, que contará com a presença do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, marca um novo momento da entidade, que tem como presidente o empresário Erasmo Carlos Battistella. Na inauguração, também estará presente o cônsul-geral da Itália na Capital, Valerio Caruso.
Aliás, desta sexta-feira (20) até segunda (23), quatro empresas gaúchas integrantes da Câmara participam de uma missão internacional na Sicília, na Itália.
Trata-se do Sicilia Wine 2026, que ocorre entre os dias 20 e 23 de março na cidade de Chiusa Sclafani, região de Palermo. O encontro tem o objetivo de conectar produtores italianos a compradores gaúchos do setor agroalimentar.
Representando o Estado, participam da missão as empresas Nova Aliança, Vinhos do Mundo, Uniagro e Uffa Mercado.