Imagens inéditas mostram os bastidores de como os EUA preparam os ataques ao Irã

Uma enorme capacidade militar está reunida próxima ao Golfo Pérsico para uma possível segunda fase da Operação Fúria Épica, deflagrada pelos Estados Unidos, em parceria com Israel, contra o Irã.
Essa segunda fase do conflito, iniciado com uma série de ataques, em 28 de fevereiro, poderia envolver uma ofensiva terrestre, com desembarque anfíbio na costa iraniana.
Nas fotos, divulgadas pelo Comando Central dos EUA (responsável pela região do Oriente Médio), é possível ver um caça E-2D Advanced Hawkeye, preparando-se para decolar do porta-aviões USS Abraham Lincoln. A aeronave coleta e distribui dados que fornecem uma visão tática mais clara para os centros de comando e outros recursos sobre a situação no espaço aéreo.
Também é possível observar um bombardeiro B-52 Stratofortress da força aérea dos EUA sendo reabastecido durante um voo durante uma operação de combate aéreo, em 26 de março.
No dia anterior, caças F/A-18 Super Hornet da marinha dos EUA aparecem a bordo do porta-aviões Lincoln, preparando-se para uma missão noturna.
As aeronaves da marinha dos EUA receberam manutenção rigorosa graças a milhares de horas de trabalho realizadas por militares a bordo de embarcações.