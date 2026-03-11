Brasileiros em zona de guerra do Oriente Médio devem armazenar água em banheiras, diz Itamaraty 

Até o momento, já foram realizados 10 voos de repatriação . - / UGC

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Ministério das Relações Exteriores emitiu um novo alerta consular nesta terça-feira (10), recomendando que brasileiros evitem viajar para 12 países do Oriente Médio. O documento também traz orientações para quem já se encontra na região, sugerindo, entre outras medidas, que os cidadãos encham "a banheira ou recipientes grandes com água fria, a fim de dispor de reserva em caso de eventual escassez".

Segundo o Itamaraty, as viagens não são recomendadas para: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Palestina e Síria.

Aos que já estão nessas localidades, o ministério recomenda cautela. Durante ataques ou bombardeios, o corpo diplomático sugere a busca pelo abrigo mais próximo, priorizando estruturas subterrâneas. Caso o cidadão esteja em casa, a orientação é procurar cômodos "com, ao menos, duas paredes entre você e a parede externa do edifício, como salas no térreo, escadas do porão, corredores internos e áreas sem janelas", além de manter portas e janelas fechadas.

Ao buscar proteção, o Itamaraty reforça que se deve evitar permanecer "na linha de visão do céu", priorizando as partes mais interiores das estruturas e entrando no abrigo antes de utilizar aparelhos telefônicos. O órgão também enfatiza a importância de acompanhar as orientações nos canais oficiais do governo brasileiro, evitar multidões ou protestos, monitorar a mídia local e nunca sair de casa sem antes certificar as condições de segurança.