Brasil registrou, em média, três casos de antissemitismo por dia em 2025

Os dados constam no relatório anual divulgado nesta segunda-feira (30) pela Confederação Nacional Israelita do Brasil (Conib). Conib / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Brasil registrou 989 ocorrências de antissemitismo ao longo de 2025, o que representa uma média de 2,7 casos por dia.

Os dados constam no relatório anual divulgado nesta segunda-feira (30) pela Confederação Nacional Israelita do Brasil (Conib). Embora o número represente alta de 149,1% em relação a 2022 — ano em que a entidade iniciou a série histórica —, houve uma redução na comparação com o pico de 2024, quando foram contabilizados 1.788 episódios (média de 4,9 por dia).

O levantamento aponta que a maior alta mensal de denúncias ocorreu em junho, com 138 registros. Um detalhe estatístico chama a atenção: quase metade das ocorrências (46,71%) foi classificada como “sem estado”. Segundo a Conib, essa proporção está ligada ao ambiente digital, onde muitas vezes não é possível vincular o conteúdo ou o denunciante a uma unidade federativa específica.

Entre os Estados identificados, a liderança em registros foi a seguinte:

São Paulo: 24,06% (238 registros)

24,06% (238 registros) Rio de Janeiro: 10,11% (100 registros)

10,11% (100 registros) Rio Grande do Sul: 6,37% (63 registros)

Os demais Estados apresentaram índices individuais inferiores a 4%.

A internet continua sendo o principal local de registros das ocorrências. Dos 989 casos de 2025, 800 (cerca de 81%) ocorreram no ambiente online. O Instagram liderou o ranking de plataformas com 37,13% dos casos, seguido pelo X (antigo Twitter) com 13,88% e pelo Facebook com 11,63%.

Avaliação da entidade

Para a Conib, apesar da redução em relação a 2024, os números sugerem que o antissemitismo atingiu um patamar estrutural superior aos níveis pré-2023, antes do ataque do grupo terrorista Hamas a Israel.

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