"As pessoas que estão usando IA é que são realmente vitais", diz pesquisador de Stanford que estará no South Summit

David Levi, pesquisador de Stanford. Arquivo pessoal / Divulgação

Pesquisador do Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), David Levi atua propondo colaborações entre a indústria e a academia no tema da inteligência artificial.

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Ele participará do South Summit Brazil 2026 com apoio do Consulado dos EUA em Porto Alegre. Sua palestra será no dia 27, às 10h35min, na Arena Stage.

Por vídeo, Levi conversou com a coluna.

Você trabalha na interseção entre a indústria e a Academia. Como esses dois mundos se complementam quando se trata de moldar o futuro da inteligência artificial?

O HAI foi fundado há sete anos a partir dessa sensação de que essa tecnologia, com a qual muitos acadêmicos vinham trabalhando e que nunca realmente funcionava, finalmente estava começando a funcionar. Ainda não existia o ChatGPT, mas havia essa percepção: “Meu Deus, agora temos computação suficiente, temos acesso a novas fontes de dados. Isso pode realmente ser algo muito grande”. Algo potencialmente transformador. E dado o grande potencial da IA ser usada para o bem ou mal utilizada, havia a sensação de que precisávamos criar uma abordagem mais ampla, também baseada em princípios reais, com o objetivo de extrair o melhor que a ela pode ser, para que realmente funcione para nós — e a indústria é vital nisso. É por meio da indústria que muitos dos casos de uso mais importantes estão sendo desenvolvidos e colocados em prática no mundo real. É assim que a IA está realmente fazendo sua estreia no mundo real. Se não houver colaboração entre indústria e Academia sobre essas conversas mais amplas de como a IA realmente vai funcionar para nós, como ela vai impactar a condição humana e a sociedade, o que ela vai fazer com o trabalho, então não haverá orientação. Não será algo cujo desenvolvimento nós moldamos. Será algo que simplesmente acontece. E isso pode ser para o bem ou para o mal.

O conceito de IA centrada no ser humano ganhou força nos últimos anos. Na prática, o que isso significa para as empresas que desenvolvem sistemas de IA?

Você pode pensar na IA centrada no humano como sendo a que realmente funciona. Os princípios que usamos quando falamos de IA — inspirada pela inteligência humana, guiada pelo seu impacto na sociedade, e que se trata de ampliar em vez de substituir trabalhadores, ou de ampliar em vez de substituir pessoas — são todos sobre como projetar uma IA que realmente alcançe as coisas que queremos que ela alcance. Se você olhar para exemplos anteriores, de grandes tecnologias que chegaram, houve enorme agitação social quando máquinas passaram a fazer mil camisetas no mesmo tempo em que fazíamos 10. A IA pode fazer muito mais e está fazendo muito mais do que fabricar mil camisetas no tempo que se fazia 10. Ela está impactando nossos relacionamentos e a forma como nos engajamos com nossos trabalhadores. Está mudando a forma como pensamos estruturas organizacionais. Está provocando efeitos profundos e duradouros. Então, se estamos abordando a IA apenas como uma ferramenta que “ok, vai me dar um ganho de X por cento neste processo”, isso significa que estamos ignorando todos os outros efeitos que estão por vir. Se esse é o seu pensamento, você pode nem alcançar esses ganhos. Você tem de considerar as pessoas que estão usando as ferramentas: como elas as estão usando e o que estão obtendo delas. É isso que já vimos acontecer com empresas que têm implementado essa tecnologia. Seus ganhos têm sido bastante incomuns. Uma das histórias, de uma pesquisa que me impressionou quando cheguei ao HAI é de um professor chamado Arvind Narayanan. Ele estava trabalhando com escritórios de advocacia e fornecendo algumas ferramentas que permitiam aos assistentes jurídicos fazerem muito rapidamente pesquisas de casos jurídicos, antes cansativas e demoradas. E isso estava liberando tempo para eles. Então, pensamos: “Ótimo.” Mas nem todas as suas tarefas estão sendo aceleradas. Então, eles ainda tinham outras coisas que precisavam fazer no escritório. O que poderiam fazer com o tempo que sobrava? Então, perguntaram: “Bem, o que vocês gostariam de fazer?” Os assistentes disseram: “Gostaríamos de auxiliar em casos jurídicos e fazer trabalhos de nível mais elevado.” Então, tiveram um problema completamente inesperado: quando começaram a fazer isso, os advogados protestaram bastante, especialmente aqueles em início de carreira, que diziam: “Somos nós que temos diplomas de Direito. Este é o nosso território, por que vocês estão trazendo agora essas pessoas para este espaço?”. Isso causou muita fricção interna. São consequências inesperadas da implementação dessa tecnologia, que as empresas realmente precisam estar cientes.

Como a IA pode ser projetada para aumentar as habilidades humanas em vez de substituir o trabalho humano?

O Brasil é um dos países com maior uso do ChatGPT no mundo. A pergunta passa a ser sobre previsão e foco. Pensar em ampliação. Não se trata apenas de acrescentar IA a um processo específico. “Antes, eu estava tentando analisar um monte de dados diferentes, e agora posso fazer muito mais rápido com IA.” Mas do fato de que a IA pode trazer uma quantidade tremenda de perspectivas e insights para processos maiores que as pessoas originalmente não conseguiriam ter. Muitas das formas como pensávamos sobre papéis e organizações se baseavam em nossas limitações humanas. Há uma pesquisa muito boa, novamente de Stanford, que fala sobre esse fato de que, nas organizações, anteriormente tínhamos papéis definidos com base em nossas limitações humanas e na quantidade de informação que podíamos absorver e decisões que podíamos tomar. É assim que definíamos os papéis diferentes. Mas, agora, quando pensamos em IA, ela pode absorver muito mais dados e tomar decisões. Então, você não precisa ter um comprador para um produto específico, como jeans femininos, e outro para algo diferente, jeans masculinos, por exemplo, isolados um do outro. Antes uma pessoa não conseguia fazer esse trabalho sozinha. Agora você pode ter isso. Isso nos leva a pensar: estamos realmente repensando completamente os papéis. O que essa pessoa agora é capaz de fazer, porque ela tem essa ferramenta e com ela pode analisar essas quantidade gigantesca de dados, e, na verdade, agora ela pode criar estratégias mais amplas ou criar novas abordagens para enfrentar ineficiências que antes ela não podia.

Quais novas habilidades os profissionais precisarão em um mundo onde os sistemas de IA atuam cada vez mais como colaboradores, em vez de apenas ferramentas?

Habilidades de comunicação: entender como organizar o trabalho, como definir tarefas. Essas já são habilidades que estamos vendo crescer. Há essa sensação de que a IA vai tirar muitos empregos. O interessante é que, em 2025, 1,3 milhão de empregos foram criados por conta da IA nos EUA. As habilidades que vão ser cada vez mais valorizadas são baseadas em como garantir que estamos nos comunicando adequadamente e alinhados em nossos objetivos, porque, como a IA lida com mais decisões, isso vai se tornar algo maior. Que sejamos claros sobre o que estamos dizendo para a IA fazer e sobre como vamos usar a IA em nossos processos. Nós, no HAI, estamos muito focados nisso, porque envolve muito treinamento: ensinar mais pessoas para que entendam melhor como fazer isso. É por isso que, no HAI, minha equipe em particular trabalha com a indústria. Também temos equipes que trabalham com educação para garantir que estamos desenvolvendo recursos que ajudem empregadores ou que ajudem pessoas em geral nas empresas ou mais amplamente na sociedade a se adaptarem.

Sua formação acadêmica combina gestão de tecnologia com ética e política. Como isso moldou sua visão sobre a governança da IA?

É algo que, realmente, me encaixou perfeitamente com o HAI, porque, quando patrocinamos projetos de pesquisa, por exemplo, sempre garantimos que haja vários docentes envolvidos, de diferentes disciplinas, incluindo ética. E fazemos revisões éticas para todos os nossos projetos. É algo que pensamos que deve estar embutido desde o início, não algo que seja acrescentado depois. Para mim, tem sido muito empolgante porque venho desse tipo de background diferente. Os desafios éticos da IA são reais. Temos um rastreador de incidentes que faz parte do nosso AI Index. E estão aumentando. Vemos histórias sobre pessoas usando IA de forma maliciosa, adolescentes que estão a usando como substitutos de terapeutas. E esses são problemas reais. Não é algo que podemos minimizar. Uma coisa é ter um grupo de pessoas dizendo: "Sim, temos essa estrutura ética" ou algo do tipo tipo “desenvolvemos esse documento, e aqui está, afixado na parede”. Outra coisa é pensar sobre ter isso realmente honrado, respeitado e seguido. E esse é outro motivo pelo qual a Academia é tão importante, porque os docentes nas universidades, não só em Stanford, que estão na vanguarda do desenvolvimento da IA, são também aqueles que realmente têm muitas alavancagem para definir quais são esses padrões éticos.

Vemos histórias sobre pessoas usando IA de forma maliciosa, adolescentes que estão a usando como substitutos de terapeutas. E esses são problemas reais.

Quais são os maiores desafios éticos que emergem da rápida implementação de sistemas de IA em nível global?

Isso muda dependendo de quem responde. O que estamos vendo muito com nossos parceiros da indústria é o fato de que a IA tem muitos vieses que podem impactar: quando uma empresa a aplica, como ela afeta seus clientes... Acho bastante relevante para o Brasil. Porque temos muita IA que é feita para trazer pessoas para sistemas que antes eram meio fechados para elas — como crédito, empréstimos ou o sistema jurídico, por exemplo. Uma das coisas realmente grandes, interessantes sobre a IA jurídica, é que, anteriormente, pelo menos nos EUA, muitas pessoas não tinham acesso fácil a advogados ou questões de acessibilidade. Agora, você pode colocar um modelo de IA que explique, em inglês simples, e ela vai dizer se você tem um caso, quais formulários preencher. Mas, se agora temos uma IA que supostamente é capaz de alcançar públicos muito mais amplos e estar disponível para todos, como ela vai realmente avaliá-los de forma justa? Se ela rejeitar um empréstimo a uma pessoa, conseguirá explicar a razão? Esse ponto sobre IA confiável é uma questão importante e sobre o qual estamos trabalhando ativamente.

Como a inteligência artificial pode ajudar a enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas?

Para nós, essa é uma área principal de pesquisa. Começa com o uso de IA para analisar fotos de satélite de florestas ou terras agrícolas, para entender futuras produtividades de colheitas e os impactos da mudança climática — isso é uma área de grande interesse. Também pode-se usar IA para analisar pegadas de carbono de prédios ou instalações. Isso tem sido, tradicionalmente, algo muito complexo e difícil de ser feito. Entender as diferentes flutuações de energia que acontecem em momentos específicos e quanta energia está realmente sendo usada nesses processos. Também há alguns casos de uso muito bons para sustentabilidade: como usar menos computação e menos energia na IA, antes de tudo. Há coisas muito legais em agricultura sustentável e IA para entender melhor como realizar engenharias de cultivos, fungos ou proteínas artificiais.

Que conselho você dá a formuladores de políticas e líderes empresariais que estão tentando navegar a revolução da IA hoje?