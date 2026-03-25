As obras de FHC: o "fator decisivo" para Barroso não escrever seus livros de memórias em formato de diário

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso planeja lançar livros (no plural) de memórias, mas descarta o formato de diários. Barroso falou sobre o assunto durante uma entrevista à coluna nesta quarta-feira (25), dia em que participa da quinta edição do South Summit, em Porto Alegre.
Ao falar sobre a sua vida pessoal, agora de volta à advocacia e ao magistério, Barroso contou que tem se dedicado à literatura e também está escrevendo suas memórias.
— Eu escrevi um livro de história; comecei em 1964 e fui até o julgamento do golpe de Estado. Estou fazendo apontamentos ainda, esperando um pouco. Essa não é a melhor hora para lançar o livro, porque os acontecimentos ainda estão se desenrolando. Então, não está na hora de fazer juízo. Eu não pude escrever o epílogo (risos).
O ministro contou que o seu desejo é lançar mais do que um volume com suas recordações:
— Eu tenho vontade de lançar um livro de memórias. Tenho vontade de lançar mais de um, porque ainda pretendo viver bastante. Então, seria algo como "Memórias: Parte 1". E depois, talvez eu escreva, ao final, memórias quase póstumas. Aí, sim, dá para contar tudo.
A coluna questionou se a ideia seria seguir o estilo de diários, similares aos publicados pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porém o magistrado revelou não gostar do formato:
— Eu não fiz diário. Li os livros do presidente Fernando Henrique, por quem tenho grande admiração e apreço pessoal, mas, das obras dele, o diário não foi o que eu mais apreciei. Inclusive, foi um fator decisivo para eu não escrever um diário (risos).