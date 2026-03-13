Antissemitismo será tema de debate em Porto Alegre

O jurista e pesquisador Gustavo Binenbojm autografará, neste domingo (15), em Porto Alegre, o livro "Antissemitismo Estrutural" (Intrínseca). Será a partir das 18h, na Sinagoga Centro Israelita, na Capital. Antes, haverá bate-papo com a participação de Adriane Kiperman, diretora da +A Educação, e deste colunista.
O evento é organizado pelo Grupo de Amigas da Comunidade Israelita. O valor arrecadado com os ingressos no bate-papo será revertido para a manutenção dos cemitérios da Comunidade Judaica de Porto Alegre. Informações pelo WhatsApp 51-996133287.