A história por trás das imagens de crianças brincando ao redor de míssil não detonado na Síria; veja fotos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Desde quarta-feira (4), circulando imagens de crianças brincando ao redor de um míssil não detonado no Oriente Médio circulam pela internet. O artefato é, na verdade, um projétil iraniano que caiu em um campo aberto nos arredores do Aeroporto Internacional de Qamishli, no leste da Síria.
A queda do artefato ocorre em meio à escalada de tensões e retaliações envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel.
Nas imagens, é possível ver crianças correndo ao redor do projétil, além de moradores e animais, como cabras e ovelhas, circulando livremente pela área. Ignorando o perigo, alguns curiosos chegaram a tocar e até mesmo a escalar o armamento.
Como o artefato permanece intacto e não detonou com o impacto, há um risco iminente para os moradores da região, uma vez que a carga explosiva pode ser acionada a qualquer momento por calor, movimento ou manuseio incorreto.