A ditadura do Irã balança, mas vai cair?

Explosões em Teerã, no sábado (28). ATTA KENARE / AFP

A maior ação militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra o Irã na história decapitou a liderança do regime. Mas a teocracia islâmica, que vem sendo alvo de sucessivos ataques desde 2020, quando Donald Trump em fim de primeiro mandato ordenou a morte do general Qassem Soleimani, da Guarda Revolucionária, acostumou-se a ser como uma hidra, o monstro da mitologia grega com habilidade de regenerar duas cabeças para cada uma cortada.

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Ao mesmo tempo, este é o momento mais delicado para o país desde a Revolução Islâmica, em 1979. Há uma combinação explosiva de crises econômica, com a terceira pior inflação do mundo, militar devido ao enfraquecimento de seus braços terroristas (Hamas, Hezbollah e Houtis) e política, logo após os maiores protestos de rua, que desafiaram a ditadura em janeiro. Com o empurrãozinho de Trump e Benjamin Netanyahu, a teocracia balança.

Mas vai cair? Não tão facilmente. Primeiro porque não há uma oposição sólida devido a quase 50 anos de repressão. Segundo porque, justamente essas cinco décadas produziram uma estrutura burocrática, onde ideologia e fanatismo religioso, estão muito mais arraigados do que na Venezuela, por exemplo. As imagens de iranianos comemorando a morte do aiatolá Ali Khamenei geram um otimismo cauteloso em Washington e Tel Aviv, mas quem se aventuraria a derrubar o próprio governo enquanto bombas caem sobre suas cabeças? As ações militares, inclusive, podem gerar um efeito contrário, de criar um espírito de coesão interna.

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Em âmbito regional, o mais mortífero final de semana no Oriente Médio desde a guerra de 12 dias, em junho do ano passado, acabou por isolar o Irã ainda mais: afinal de contas, com exceção da Jordânia, todos os países com bases americanas na área foram atacados pelos aiatolás, no esforço de retaliação. Os drones e mísseis caindo sobre hotéis, prédios civis e avenidas de Dubai e Abu Dhabi têm alto impacto sobre o turismo e os negócios. Sem falar do fechamento do estreito de Ormuz, que compromete o tráfego de gás e petróleo das próprias petromonarquias do Golfo. Ah, mas China e Rússia são aliados do Irã, alguém pode dizer. É verdade, mas os dois países não irão muito além de declarações de condenações aos ataques. Ambos têm seus tetos de vidro: Xi Jinping porque pretende, no futuro, provocar mudança de regime em Taiwan; e Vladimir Putin porque iniciou sua própria agressão contra a Ucrânia.

Qualquer análise sobre esse novo ciclo de violência não pode dispensar os aspectos domésticos de EUA e Israel. Ambos países realizam eleições em 2026. Muito provavelmente Trump irá perder a maioria na Câmara e no Senado, o que diluirá seu poder. O presidente americano também vem sendo pressionado internamente pelas revelações do Caso Epstein e criticado pela agenda anti-imigração, cuja face mais visível é o ICE, mas que envolve deportações em massa, batidas e detenções e suspensões de vistos. Ainda que Trump tenha sido eleito com a promessa de acabar com as "guerras eternas" dos americanos (Iraque e Afeganistão), é quase um clichê o hábito de presidentes pressionados internamente começaram uma guerra. Trump começou sete.

Já Netayahu, o mais longevo primeiro-ministro da história de Israel, enfrenta em abril o tribunal da opinião pública, na eleição que irá renovar os 120 membros da Knesset, o parlamento. Um animal político, Bibi, como é chamado, divide o eleitorado: há aqueles que não perdoam as falhas de segurança que facilitaram o 7 de outubro de 2023 e sua demora em trazer os reféns para casa; e existem os que o idolatram como um líder forte, capaz de "proteger" a nação. Mas, a despeito da polarização, um tema une todos os israelenses: a eliminação do Irã, cabeça dos grupos terroristas e cujo regime tem, desde sua criação, o objetivo de riscar Israel do mapa.

O Irã tem um governo fanático, brutal, que oprime mulheres, tortura opositores e mantém a população refém. Mas isso não dá o direito de os EUA e Israel bombardearem o país. A ação coordenada deste final de semana é ilegal no âmbito doméstico e interacional. Trump atropelou o Congresso americano mais uma vez, como já havia feito em relação à Venezuela, ignorando a Constituição, que exige que o presidente busque autorização do parlamento para enviar soldados para o front. No aspecto global, é também uma ação à margem do Direito Internacional e que viola a Carta da ONU.