Turismo no RS cresceu 11,4% em 2025, mais do que o dobro da média nacional

O Estado registrou um crescimento de 11,4% na atividade turística em 2025, mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 4,6%, segundo o Índice de Atividades Turísticas (IATUR), do IBGE.
O desempenho colocou o Rio Grande do Sul como o segundo Estado que mais cresceu no país no período.
O secretário Ronaldo Santini comemora o resultado da estratégia estruturada de promoção e mercado, desenvolvida após a enchente de 2024 e que envolveu campanhas nacionais, ativações regionais e presença em eventos, com investimento superior a R$ 60 milhões.
— O turismo do Rio Grande do Sul não está apenas se recuperando. Estamos crescendo acima da média brasileira porque estruturamos promoção, qualificação e presença de mercado. Isso gera resultado concreto e sustentável para o Estado — afirma Santini, que participa, a partir desta quarta-feira (25), em Portugal, da BTL, a principal feira do setor no país europeu.