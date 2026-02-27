RS em busca de investimentos para o turismo gaúcho em Portugal

Secretário de Turismo do RS, Ronaldo Santini, presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. Invest RS / Divulgação

O Rio Grande do Sul apresenta nesta sexta-feira (27) em Portugal um documento em que detalha um montante de R$ 4 bilhões em possibilidades de investimentos, distribuídos em 25 oportunidades estratégicas, envolvendo 20 empresas e organizações de diferentes segmentos.

O material é fruto de uma colaboração estratégica entre a Invest RS, a Secretaria de Turismo e a Embratur, visando consolidar o Estado como um destino prioritário para o mercado global de turismo.

O lançamento oficial ocorre durante a Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), a principal feira de turismo do mercado português, onde o governo do Estado conta, este ano, com um estande. É uma vitrine e tanto para o Rio Grande do Sul, epicentro de uma das maiores tragédias ambientais da história brasileira. A BTL é um hub para networking, por onde circulam profissionais do setor, operadores de viagens e investidores internacionais.

Para uma unidade da federação que teve boa parte de sua infraestrutura destruída, empresas levadas pela enxurrada que ficou, durante cinco meses, sem seu principal aeroporto, o Salgado Filho, o principal temor era de que o RS se tornasse um pária nacional, com fuga de investimentos e de pessoas. Os dados do turismo, revelados pela coluna nesta semana, já mostram uma reversão do cenário — crescimento de 11,4% na atividade em 2025, mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 4,6%, segundo o Índice de Atividades Turísticas (IATUR), do IBGE. O mercado português foi identificado como prioritário devido ao crescimento de 28,1% no número de visitantes entre 2024 e 2025.