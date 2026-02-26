Restos de São Francisco de Assis são exibidos ao público pela primeira vez; veja fotos

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
Desde domingo (22), os peregrinos que visitarem a Basílica de São Francisco de Assis, na Itália, poderão ver de perto os restos mortais do santo. Esta é a primeira vez que as relíquias são expostas ao grande público, marcando o 800º aniversário de sua morte.
A estrutura de acrílico que abriga o esqueleto do santo, falecido em 1226, traz a inscrição em latim "Corpus Sancti Francisci" e permanecerá disponível para visitação até o dia 22 de março na cidade de Assis, na Itália.
O corpo do fundador da Ordem dos Franciscanos — conhecido por renunciar à riqueza para dedicar sua vida aos pobres — foi transladado para a basílica construída em sua homenagem em 1230. Entretanto, o túmulo original com os restos mortais só foi redescoberto séculos depois, em 1818.
O pequeno esqueleto apresenta um crânio com danos sofridos durante a transferência para a basílica ainda no século 13. Vale destacar que os ossos do santo haviam sido exibidos apenas uma vez anteriormente, em 1978, mas para um público restrito e por apenas um único dia.