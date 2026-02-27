Recrutador de Epstein cooptou jovem no RS em 2004: "Ele dizia que as brasileiras tinham alguma coisa diferente", diz ex-modelo gaúcha

Rodrigo Lopes

Rodrigo Lopes

Formado em Jornalismo pela UFRGS, é doutor em Estudos Estratégicos Internacionais pela mesma universidade e mestre em Ciências da Comunicação pela Unisinos. Tem especialização em Jornalismo Ambiental pelo International Institute for Journalism (Berlim), em Jornalismo Literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, em Direção Editorial, pela ESPM, e em Estudos Estratégicos Internacionais pela UFRGS. É autor dos livros Guerras e Tormentas e Trem para a Ucrânia e coautor de A enchente de 24 – A história da maior tragédia climática de Porto Alegre (todos pela Editora Besouro Box). Como enviado do Grupo RBS, realizou mais de 30 coberturas internacionais, entre tragédias naturais, crises políticas e guerras. Foi correspondente em Brasília e, atualmente, escreve sobre política regional, nacional e internacional.

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