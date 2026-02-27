Recrutador de Epstein cooptou jovem no RS em 2004: "Ele dizia que as brasileiras tinham alguma coisa diferente", diz ex-modelo gaúcha

Gláucia Fekete, ao centro, no camarim de um desfile no Equador. Arquivo Pessoal / Divulgação

Em agosto de 2004, o francês Jean-Luc Brunel, agente de modelos e “braço direito” do criminoso sexual Jeffrey Epstein, esteve na casa da família da gaúcha Gláucia Fekete em Santa Rosa. Ela tinha 16 anos, iniciava a carreira de modelo. A promessa do francês: levá-la para Nova York, para uma carreira de sucesso internacional. Antes, Gláucia teria de vencer um concurso em Guayaquil, no Equador, e, de lá, seguiria, junto com outras adolescentes para os Estados Unidos.

Hoje com 38 anos e ainda encaixando as peças de ter escapado de se tornar mais uma das vítimas do criminoso sexual e sua rede de influências, Gláucia conta, com alívio, que viajou com Brunel até o Equador, mas, graças a um telefonema da mãe, desesperada com o silêncio da filha por vários dias, ela voltou para o Rio Grande do Sul.

Brunel — acusado de estupro, agressão sexual e assédio sexual — esteve no Brasil em várias ocasiões para recrutar novas modelos, conforme dezenas de mensagens de e-mails liberados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Foi encontrado morto em sua cela em Paris, na França, em 2022.

A seguir, a entrevista com Gláucia, que hoje vive em Bento Gonçalves, na Serra.

Como você descobriu que havia sido envolvida no caso Epstein?

Graças a Deus, comigo, não aconteceu nada. Não posso dizer que eu tenha visto Epstein no concurso. Ele, de fato não, mas tive um contato muito direto com o Jean-Luc Brunel, inclusive ele foi lá em casa. Só que eu fui descobrir que isso tudo aconteceu há mais ou menos cinco anos, quando um repórter investigativo francês me chamou no Instagram e pediu para fazer uma entrevista, falando sobre o concurso que eu tinha participado. Não sabia nem que Jean-Luc tinha sido encontrado morto. Descobri há cinco anos. Quando eu voltei do Equador, a minha mãe simplesmente disse: "Deu, acabou essa palhaçada de modelo, tu vai trabalhar, tu vai estudar, e depois que terminar teus estudos, tu faz o que tu quer". Então foi mais ou menos essa loucuragem. Depois a gente nunca mais falou sobre esse assunto. Nem na minha família, virou quase que um tabu.

Onde você morava quando conhecu Jean-Luc Brunel?

Santa Rosa. Eu nunca pensei em ser modelo, nunca foi um sonho. Porém, eu estava voltando da escola, indo pra casa a pé, e aí passou um pessoal fez um convite para participar, aqui no interior do Estado, ele fazia bastante eventos para descobrir novos talentos. Minha mãe, desde o início, nunca gostou disso. Aí, eu comecei a fazer alguns pequenos trabalhos. Eles começaram a trabalhar essa ideia de eu ter uma carreira de modelo.

Que idade você tinha?

13 anos. E aí, a minha mãe foi flexibilizando esse assunto. Fazia alguns trabalhos em Santa Rosa, Santo Ângelo... Depois, fomos para São Paulo, comecei a trabalhar profissionalmente. Fiquei um tempo morando lá. Fiquei mais ou menos dos 13 até os 15. Ia pra Santa Rosa, voltava pra São Paulo. Voltei para Santa Rosa. E minha mãe, por um período, disse: "Deu, acabou essa história." Depois de um tempo, novamente, veio esse homem com a ideia de que eu tinha muito talento, que eu tinha que tentar uma carreira profissional, que tinha shows em Nova York, e veio essa ideia do concurso. Aí começou toda a história de novo, toda a função com a minha mãe, até convencer. Enfim, ela concordou. E aí, nesse período, para ajudar a convencer, foi que conhecemos o Jean-Luc. Porque minha mãe queria saber quem era que estava por trás. E ele, nesse período, já estava aqui no Rio Grande do Sul.

Gláucia Fekete atualmente. Gláucia Fekete / Arquivo Pessoal

Você lembra o ano?

2004. Foi aí que ele (Jean-Luc) foi lá em casa e ficou conversando com a minha mãe. Ele sempre muito espontâneo, muito simpático, falava português, meio que tu percebia que era enrolado, algumas coisas não se entendia. Conseguimos nos comunicar. Organizamos todos os documentos. Ele me acompanhou até Santo Ângelo. Fomos eu e ele. Pegamos o voo em Santo Ângelo e fomos para São Paulo.

O Brunel te acompanhou, então?

Sim, sim, sim. Ele me buscou no dia que fomos viajar, me buscou lá em casa. E aí fomos para Santo Ângelo, e de Santo Ângelo fomos para São Paulo. E aí em São Paulo nós nos encontramos com as demais garotas.

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Você estava na sala enquanto seus pais estavam participando da conversa? Lembra disso?

Sim, o tempo inteiro eu estava ali presente. Estava meu pai, minha mãe, eu e mais algumas pessoas da equipe. A ideia era ele tentar passar uma tranquilidade para os meus pais, explicar um pouco. Minha mãe não queria deixar. Foi me falado que eu tinha que tentar essa carreira internacional para ir para Nova York, que era o meu grande potencial, que eu ia estourar. Falaram: "Então tu vais para lá (Equador), e aí tu ganha esse concurso e, em troca, tu vais ganhar R$ 300 mil em contrato de trabalho. E aí tu gera toda uma experiência profissional internacional para que tu consigas entrar em Nova York já com essa experiência". Por isso que ficaram uma tarde inteira discutindo.

Nessa época, você tinha 16.

No momento da visita dele, eu já estava com 16. Aí a ideia era ir para o evento no Equador, em Guayaquil. Na época, não tinha celular. Não é que nem hoje. Então, a única coisa que acontecia lá era o material do próprio evento que nós podíamos pegar. E algumas pessoas da equipe, elas andavam com aquelas máquinas Polaroid. Então, algumas fotos eu consegui pegar, mas bem pouco. Enfim, nos encontramos ali em São Paulo com as demais modelos. Era eu do Rio Grande do Sul, tinha de Santa Catarina, outra gaúcha, uma baiana. Havia mais uma de São Paulo que nos apresentada como acompanhante do Jean-Luc. Todo mundo falava que ela era maior de idade, mas, no final, ela acabou confessando que era menor. Achei um pouco estranho ele estar com essa menina. Ela ficou no quarto com ele, como acompanhante. Eles tinham um carinho diferente. Eu sempre fui muito mais fechada. Então, comigo ele conversava e tal, mas não tinha muito acesso. Então, com ela, eu percebi que tinha uma diferença, mas nada demais. Então, chegamos lá no hotel, eu não tinha roupa, não sabia nem onde eu estava indo, não tinha conhecimento nenhum. Então, compramos algumas roupas para fazer as fotos e ele disponibilizou tudo. Nós tínhamos uma equipe com algumas mulheres. Qualquer coisa que nós precisássemos, era para falar com elas. No momento eu achei ótimo o cuidado.

Você suspeitou de alguma coisa?

A organização do evento foi extremamente profissional. Não vi nada demais e, realmente, não posso falar nada no momento, nem desconfiei. Só que, com o passar do tempo, foi me dada a informação de que eu não iria mais ganhar o evento. Deram a desculpa de que eu estava uns dois, três centímetros acima, de quadril. Disseram que eu tinha de batalhar, diminuir, para ir para Nova York. Nesse período a minha mãe não tinha conseguido contato. Certo dia, ela conseguiu ligar para o hotel para falar comigo. Estava desesperada. Eu precisava da autorização dela para ir para Nova York e eu disse que não voltaria mais para Santa Rosa. Foi aí que minha mãe disse "Não, para lá tu não vai. Tu volta, que eu preciso que tu termine os teus estudos". Enfim, eu voltei brava na época. O resto da turma foi para lá (Nova York). Eles falsificaram o documento, a carteirinha de vacinação, para eu conseguir embarcar de volta para o Brasil. Então eu embarquei de volta, cheguei na casa dos meus pais.

Como Brunel se referia a vocês?

Todo o tempo eram "as brasileiras".

Você voltou a falar com o homem que a agenciava?

Tentei contato para tentar entender o que tinha acontecido. O cara, simplesmente, sumiu, desapareceu com os meus materiais, com o meu passaporte. Sumiu do mapa. Até hoje eu não tenho notícias dele. Depois, num certo tempo, entrou em contato comigo um jornalista francês, me falando de todo o episódio (do caso Epstein). Aí, na época, eu já morava com o meu companheiro. Eu disse "Meu Deus, agora tudo faz sentido, tudo se encaixa". E aí eu comecei a imaginar tudo o que poderia ter acontecido. Não falei na época com a minha mãe. Ela nem imaginou essa questão do caso Epstein, que tinha envolvimento com o Jean-Luc. Eu fui falar com a minha mãe sobre isso, sobre esse envolvimento, semana passada.

Hoje, ela sabe quem é o Epstein?

Hoje ela sabe, minha família toda sabe.

Como você se sente?

A primeira coisa que eu pensei foi: "Meu Deus". A frase da minha mãe no telefone (quando ela estava no Equador). Porque eu tinha certeza de que tinha de ir para Nova York. Era a minha carreira. Fiquei brava, realmente, com a minha mãe. Eu disse, mãe, por que você não vai deixar eu ir? E ela disse: "Gláucia, eu fiquei tentando te procurar, tu simplesmente desapareceu, não me deu notícia, o que tu quer que eu pense?" Quando a minha filha nasceu, ela disse: "Gláucia, agora que tu és mãe de menina, o que que tu faria no meu lugar?" De certa forma, as frases dela: "Se tu for, tu esquece que tu tem família. Porque eu quero que tu volte e termine teus estudos. Depois que tu terminar teus estudos e tiver maturidade, tu faz o que tu quiser da tua vida". Aí eu fiquei pensando: imagina se eu tivesse desrespeitado a minha mãe e ido. Com quantas meninas isso aconteceu... Comigo, no Equador não aconteceu nada, mas se tivesse acontecido alguma coisa em Nova York...eu teria pensado: "Com a minha família eu não posso contar". Trabalhei nesse universo da moda por muito tempo e, graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma experiência (de abuso).

Imagina se eu tivesse desrespeitado a minha mãe e ido. Com quantas meninas isso aconteceu... GLÁUCIA FEKETE Ex-modelo gaúcha

Você tem contato com as mulheres que viajaram contigo à epoca?

Não. No Instagram, comecei a procurar algumas. Mandei mensagem, mas não me responderam. Várias, inclusive, excluíram o perfil do Instagram.

Você chegou a ver Epstein em algum momento no Equador?

Não foi uma pessoa que me chamou atenção. Talvez ele até estivesse lá no dia do evento, eu possa ter visto. Só que eu não gravei a fisionomia dele. Teve um cara que eu achei estranho, que eu eté questionei Jean-Luc, porque ele tinha umas atitudes um pouco diferentes. Uma informação que foi me passada era que ele era o organizador do evento. Mas é a única pessoa que, assim, por fisionomia, tenha me chamado a atenção.

Como foi o contato com o Brunel fora do ambiente da casa dos seus pais? Sobre o que ele falava?