Porto Alegre terá escritório com foco no desenvolvimento de projetos para o Quarto Distrito

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.
A prefeitura de Porto Alegre irá instalar na quarta-feira (25) o Escritório de Gestão e Monitoramento +4D. O órgão, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), irá otimizar a articulação entre secretarias e órgãos municipais para atuarem de forma integrada no desenvolvimento de projetos do Quarto Distrito.
O órgão atuará no apoio à implementação de obras e melhorias provenientes de recursos de cerca de R$ 600 milhões captados via financiamento do Banco Mundial para a região. A ação da prefeitura também irá regulamentar o Regime Especial +4D, que prevê incentivos para a ocupação da região.
— O Escritório +4D está concebido para ser o principal mecanismo para acelerar a regeneração urbana do Quarto Distrito. Essa articulação intersetorial garante que projetos de diversas naturezas sejam conduzidos com agilidade e prioridade máxima — explicou Bremm.
Ato
A assinatura do decreto que institui o Escritório ocorrerá junto ao 4D Complex House, novo boulevard executado pela construtora ABF na rua Almirante Tamandaré esquina com a Rua Voluntários da Pátria, e contará com a participação do prefeito Sebastião Melo e o secretário da Smamus, Germano Bremm.
O espaço faz parte de um projeto de conexão do Quarto Distrito ao Parque Moinhos de Vento pela Rua Felix da Cunha. O boulevard conta com amplas áreas de convivência, calçadas alargadas e vegetação para melhorar a circulação de pedestres e ciclistas. O espaço inclui um centro comercial, um galpão cultural e gastronômico, uma torre residencial de 17 andares com cerca de 500 unidades e um mural assinado por Eduardo Kobra.