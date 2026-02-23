Porto Alegre terá escritório com foco no desenvolvimento de projetos para o Quarto Distrito

Assinatura do decreto que institui o Escritório ocorrerá no 4D Complex House. Alejandro Sanchez / PMPA Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A prefeitura de Porto Alegre irá instalar na quarta-feira (25) o Escritório de Gestão e Monitoramento +4D. O órgão, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), irá otimizar a articulação entre secretarias e órgãos municipais para atuarem de forma integrada no desenvolvimento de projetos do Quarto Distrito.

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O órgão atuará no apoio à implementação de obras e melhorias provenientes de recursos de cerca de R$ 600 milhões captados via financiamento do Banco Mundial para a região. A ação da prefeitura também irá regulamentar o Regime Especial +4D, que prevê incentivos para a ocupação da região.

— O Escritório +4D está concebido para ser o principal mecanismo para acelerar a regeneração urbana do Quarto Distrito. Essa articulação intersetorial garante que projetos de diversas naturezas sejam conduzidos com agilidade e prioridade máxima — explicou Bremm.

Ato

A assinatura do decreto que institui o Escritório ocorrerá junto ao 4D Complex House, novo boulevard executado pela construtora ABF na rua Almirante Tamandaré esquina com a Rua Voluntários da Pátria, e contará com a participação do prefeito Sebastião Melo e o secretário da Smamus, Germano Bremm.