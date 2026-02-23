Porto Alegre tem janeiro e fevereiro com mais mortes no trânsito em 10 anos, diz EPTC

Há uma contradição quando se observa as ruas de Porto Alegre, mais vazias em janeiro e fevereiro, e a tabela da EPTC sobre o número de vítimas fatais no trânsito da Capital.
Este já é o verão mais mortífero na cidade nos últimos 10 anos, segundo o diretor-presidente da EPTC, Pedro Bisch Netto. O alerta foi feito durante o programa Conversas Cruzadas, em GZH, na quinta-feira (19).
Os dados disponibilizados à coluna mostram essa evolução de 2021 a 2026. Em janeiro este ano, foram 11 mortes contra cinco no mesmo mês, em 2025 e em 2024. No ano anterior, 2022, o registro era de três mortes. E, em 2021, cinco.
Em fevereiro, até esta segunda-feira (23), foram sete mortes — o mesmo número de todo o mês em 2025. Mas faltam seis dias para o fim de fevereiro.
O ano de 2024 foi fora da curva em fevereiro, com 10 mortes. Em 2023, foi uma. Em fevereiro de 2022 e de 2021, foram cinco em cada um desses períodos.
No total, neste verão, foram 18 vítimas fatais em janeiro e fevereiro até agora.
Duas mortes ocorreram em uma mesma avenida, a Farrapos.
Os dados surpreenderam a EPTC, segundo Bish Netto.
— Os dados continuam preocupando, como nos assustaram em janeiro e fevereiro. Não ocorreu nada de diferente, sinalização é a mesma, as ruas não mudaram, o trânsito está calmo, ruas mais vazias. E batemos o recorde - o que morreu de gente em um mês e 20 dias não tem comparativo nos últimos 10 anos. Janeiro foi um susto.
Ele destaca a violência das ocorrências. E tem como hipótese o uso do celular ao volante.
— O componente novo é o celular, o vício coletivo, de distração, causado pelo hábito — afirmou.
Diza Gonzaga, diretora institucional do Detran, compara o poder danoso do celular a volante à combinação entre álcool e direção.
— O celular é uma cultura que temos de mudar. Está matando, seja no automóvel, na motocicleta, bicicleta e no pedestre, olhando o celular e com fones. (...) Eu diria que o celular está para o trânsito hoje como o álcool era alguns anos atrás — afirma.
Vítimas fatais
Janeiro
2021 — 5
2022 — 3
2023 — 6
2024 — 5
2025 — 5
2026 — 11
Fevereiro
2021 — 5
2022 — 5
2023 — 1
2024 — 10
2025 — 7
2026 — 7
Fonte: EPTC