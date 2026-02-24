Pesquisa mostra que 63% dos moradores da região Sul são a favor do fim da escala 6x1

Dados da região seguem a média nacional, que também é de 63% favorável ao fim do regime. Roni Rigon / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Uma pesquisa mostrou que 63% dos moradores da região Sul do país — Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná — são a favor do fim da escala 6x1. O levantamento também indica que 26% dos entrevistados se dizem contrários, 6% declararam-se neutros e 5% não souberam responder. Os dados, divulgados recentemente pela Nexus, mostram que a região segue a média nacional, que também é de 63% favorável ao fim do regime.

O tema está em debate no Congresso há meses. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), afirmou que alinhou com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), deputado Leur Lomanto Jr. (União), que o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) será escolhido no início desta semana.

Entretanto, a pesquisa divulgada com exclusividade à coluna revela que apenas 9% dos moradores do Sul dizem conhecer e entender a fundo o debate sobre as mudanças na escala de trabalho, índice que está abaixo da média nacional de 12%.

Outros dados relevantes mostram que, na hora de se informar, 56% dos moradores dos três Estados do Sul acompanham as notícias pelas redes sociais. Por outro lado, a região se destaca pelo acompanhamento das notícias sobre o tema via rádio, apresentando o maior índice do país: são 12% contra apenas 6% da média nacional. Os moradores do Sul acompanham o tema ainda pela televisão (40%), jornais ou sites de notícias (19%), conversas com amigos ou familiares (14%), WhatsApp (9%) e canais do YouTube (4%).