"Oportunidade de romper com a seletividade penal que protege criminosos", diz viúva de Marielle sobre início de julgamento

"Esse julgamento, depois de oito longos anos de espera, é fundamental para nós. Ao longo desse tempo, não foram poucas as vezes que nossas esperanças de resolução foram tolhidas. Houve interferência nas investigações porque se trata de um crime de dentro do Estado. Nada irá trazer minha mulher de volta, mas a ausência de uma responsabilização à altura é uma revitimização brutal. Não espero nada menos do que uma condenação exemplar. Para o país, essa é uma oportunidade de demonstrar sua capacidade de romper com a seletividade penal que protege estruturas criminosas e seus vínculos políticos. É preciso tirar uma lição do que o assassinato de Marielle e Anderson revela sobre o Brasil: as ligações obscuras entre crime, política e polícia. Temos aqui uma chance de avançarmos em mais uma etapa no processo de amadurecimento de nossa democracia. A luta, no entanto, não se encerra com o julgamento. Fazer justiça por Marielle é levar seu legado adiante. Fazer justiça em seu nome é preservar sua memória e lutar por transformação social. Marielle é semente de uma crença em um país justo, igualitário, onde mulheres como ela possam florescer e viver plenamente", diz a nota.